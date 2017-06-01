СБУ проводит обыски в офисе интернет-провайдера Wnet
Компанию подозревают в антиукраинской деятельности.
Компанию подозревают в антиукраинской деятельности.
Служба безопасности Украины проводит обыски в офисе
Об этом на своей странице в Facebook сообщила
«СБУ подтверждает, что проводит санкционированные обыски в офисе
По словам Гитлянской, после проведения санкционированных обысков об их деталях будет сообщено на официальном сайте СБУ.
Как сообщал УНИАН, 29 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисах дочерней структуры российской компании «Яндекс» в Киеве и Одессе.