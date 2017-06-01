СБУ проводит обыски в офисе интернет-провайдера Wnet

Служба безопасности Украины проводит обыски в офисе интернет-провайдера Wnet (ООО «Дабл-ю нет Украина»).

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«СБУ подтверждает, что проводит санкционированные обыски в офисе интернет-провайдера ООО “Дабл-ю нет Украина”. Следственные действия проходят в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.110−2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)», — написала она.

По словам Гитлянской, после проведения санкционированных обысков об их деталях будет сообщено на официальном сайте СБУ.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисах дочерней структуры российской компании «Яндекс» в Киеве и Одессе.