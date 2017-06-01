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14:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Спикера Думы Усть-Кутского МО в Иркутской области отстранили от должности

Валерий Носовко считает, что к его отстранению могут быть причастны депутаты, не подавшие сведения о доходах.

Отстранение от должности председателя Думы Усть-Кутского района Валерия Носовко инициировано группой депутатов, не сдавших сведения о доходах. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщил в телефонном разговоре спикер райдумы. Он отметил, что конфликт с некоторыми депутатами длится уже год. Кроме того, Валерий Носков в настоящее время готовит исковое заявление в суд.

— В регламенте прописано мотивированное недоверие, но я мотивации не вижу. Депутаты просто открыли регламент и напротив каждого пункта моих обязанностей написали «Не выполняет». Когда я на заседании Думы спросил, что конкретно не выполняю, ответа не получил ни от одного из подписавшихся. Я пока не хотел бы называть конкретных людей. Началась эта эпопея год назад после указа президента об обязательных декларациях о доходах всех депутатов. У нас появилась группа «не сдавших», которая и инициировала мое отстранение. Оскорбились тем, что я пошел в прокуратуру. Отстранить их не удалось, так как решение об этом принимают те, кого отстраняют. Администрация и мэр высказывались против, но некоторые депутаты, которые тоже были против, в итоге проголосовали за мое отстранение, — рассказал Валерий Носовко.

Сведения о доходах депутатов Думы Усть-Кутского района на сайте УКМО не выложены.

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