В МИД прокомментировали отказ посла Литвы посещать БелАЭС

Иностранные дипломаты вместе с представителями МИД и Минэнерго посещали стройку атомной станции.

«МИД пригласил все диппредставительства посетить БелАЭС, многие послы воспользовались возможностью и увидели, как идёт строительство, пообщались с руководством станции и Минэнерго», — рассказал Мирончик.

Однако посол Литвы — страны, чаще других говорящей о БелАЭС в негативном контексте — отказался посещать Островец. «В тот же день литовцы организовали свое мероприятие для дипкорпуса на границе — у нас своя свадьба», — отметил представитель МИД.

Мирончик напомнил, что Беларусь открыто работает с МАГАТЭ и другими международными экспертами, а также публикует в свободный доступ даже те доклады, которые не обязательны к публикации.

В МИД выразили надежду, что официальный Вильнюс вернётся к конструктивному диалогу по вопросу БелАЭС.