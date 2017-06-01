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13:24 (мск), источник: Sputnik.by

В МИД прокомментировали отказ посла Литвы посещать БелАЭС

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Посольство Литвы не просто отказалось от участия в визите дипломатов на БелАЭС, но и организовало в тот же день собственное мероприятие на границе, сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Источник: Reuters

Иностранные дипломаты вместе с представителями МИД и Минэнерго посещали стройку атомной станции.

«МИД пригласил все диппредставительства посетить БелАЭС, многие послы воспользовались возможностью и увидели, как идёт строительство, пообщались с руководством станции и Минэнерго», — рассказал Мирончик.

Однако посол Литвы — страны, чаще других говорящей о БелАЭС в негативном контексте — отказался посещать Островец. «В тот же день литовцы организовали свое мероприятие для дипкорпуса на границе — у нас своя свадьба», — отметил представитель МИД.

Мирончик напомнил, что Беларусь открыто работает с МАГАТЭ и другими международными экспертами, а также публикует в свободный доступ даже те доклады, которые не обязательны к публикации.

В МИД выразили надежду, что официальный Вильнюс вернётся к конструктивному диалогу по вопросу БелАЭС.

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