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13:39 (мск), источник: Sputnik.md

Молдавским дипломатам дали три дня на выезд

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Молдавские дипломаты, которым предписано покинуть Россию, прибудут в Молдову 3 июня, сообщил глава дипмиссии Андрей Негуца.

Источник: Sputnik.md

Москва предприняла зеркальные меры в отношении сотрудников молдавского посольства из-за решения Кишинева.

Напомним, что в понедельник посольство России в Молдове получило ноту МИДЕИ, в которой говорится, что пять российских дипломатов объявлены persona nongrata в республике.

«Нам дали три дня. Дипломаты покинут Россию 3 июня», — сказал Негуца корреспонденту Sputnik.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон осудил решение правительства по высылке из страны российских дипломатов.

А лидер Партии социалистовЗинаида Гречаная заявила, что решение МИД Молдовы может негативно сказаться на молдо-российских отношениях. По ее словам, Кишиневу и Москве нужно восстанавливать конструктивный диалог.

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