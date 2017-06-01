Молдавским дипломатам дали три дня на выезд
КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Молдавские дипломаты, которым предписано покинуть Россию, прибудут в Молдову 3 июня, сообщил глава дипмиссии Андрей Негуца.
КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Молдавские дипломаты, которым предписано покинуть Россию, прибудут в Молдову 3 июня, сообщил глава дипмиссии Андрей Негуца.
Москва предприняла зеркальные меры в отношении сотрудников молдавского посольства
Напомним, что в понедельник посольство России в Молдове получило ноту МИДЕИ, в которой говорится, что пять российских дипломатов объявлены persona nongrata в республике.
«Нам дали три дня. Дипломаты покинут Россию 3 июня», — сказал Негуца корреспонденту Sputnik.
Ранее президент Молдовы Игорь Додон осудил решение правительства по высылке из страны российских дипломатов.
А лидер Партии социалистовЗинаида Гречаная заявила, что решение МИД Молдовы может негативно сказаться на