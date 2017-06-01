Путин рассказал о будущем Курил, если бы они принадлежали Японии

По его словам, «это вытекает из договора и… подписанных протоколов». «Нам их не показывают, но мы в целом знаем их содержание. Я сейчас не буду детализировать, хотя эти детали мне известны. Но возможность размещения на этих территориях американских войск есть», — сказал Путин.

«Теперь по поводу второй части (вопроса), а именно теоретической возможности размещения американских войск на этих островах, если предположить, что они когда-то отойдут под суверенитет Японии. Ну да, такая возможность существует», — заявил Путин на встрече с руководством международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о демилитаризации Курильских островов.

«Конечно, можно задаться вопросом: а мы что, собираемся как-то ухудшать отношения с Соединенными Штатами, нас это пугает? Нет, мы не собираемся ухудшать. И нас вообще ничего не пугает. Но мы видим, что сейчас происходит в Соединенных Штатах — вот эта антироссийская кампания, русофобия, они продолжаются. Как будет ситуация развиваться, мы не знаем. Это не от нас зависит. Не мы же инициаторы этого процесса. В этих условиях даже теоретически предположить, что сегодня там все было хорошо, а завтра там появятся базы какие-то или элементы той же ПРО — для нас это неприемлемо абсолютно», — заявил российский лидер.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.