Путин рассказал о будущем Курил, если бы они принадлежали Японии
СТРЕЛЬНА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если бы Курильские острова отошли Японии, появилась бы возможность размещения там американских войск.
СТРЕЛЬНА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если бы Курильские острова отошли Японии, появилась бы возможность размещения там американских войск.
«Теперь по поводу второй части (вопроса), а именно теоретической возможности размещения американских войск на этих островах, если предположить, что они
По его словам, «это вытекает из договора и… подписанных протоколов». «Нам их не показывают, но мы в целом знаем их содержание. Я сейчас не буду детализировать, хотя эти детали мне известны. Но возможность размещения на этих территориях американских войск есть», — сказал Путин.
«Конечно, можно задаться вопросом: а мы что, собираемся
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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