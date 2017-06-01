Регион налаживает сотрудничество с Агентством стратегических инициатив

«Работа с Агентством стратегических инициатив важна для любого региона», — подчеркнул Николай Меркушкин. — Здесь вырабатываются высокие стандарты, отвечающие вызовам времени, в реализации многих важных проектов. Тесное сотрудничество с АСИ всегда дает в итоге дополнительную эффективность в нашей работе.

В свою очередь, представитель АСИ Анна Крутова отметила, что Агентству всегда приятно сотрудничать с Самарской областью. Она подчеркнула, что инициативы и проекты, которые реализуются в регионе, Агентство готово переносить на федеральный уровень.

Это, в частности, касается проектов по развитию волонтерского движения и самарских практик по социальному обслуживанию населения. «Очень важно, чтобы лучшие инновационные решения приносили пользу и улучшали качество жизни россиян», — отметила Анна Крутова.

Николай Меркушкин предложил Агентству изучить реформу местного самоуправления, которая реализуется в Самарской области. По его мнению, с помощью АСИ самарская модель реформы может быть реализована в других регионах страны.