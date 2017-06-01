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13:28 (мск), источник: Volga News

Регион налаживает сотрудничество с Агентством стратегических инициатив

В четверг, 1 июня, в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2017 губернатор Николай Меркушкин подписал соглашения о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и культурно-образовательным туристическим центром «Этномир».

«Работа с Агентством стратегических инициатив важна для любого региона», — подчеркнул Николай Меркушкин. — Здесь вырабатываются высокие стандарты, отвечающие вызовам времени, в реализации многих важных проектов. Тесное сотрудничество с АСИ всегда дает в итоге дополнительную эффективность в нашей работе.

В свою очередь, представитель АСИ Анна Крутова отметила, что Агентству всегда приятно сотрудничать с Самарской областью. Она подчеркнула, что инициативы и проекты, которые реализуются в регионе, Агентство готово переносить на федеральный уровень.

Это, в частности, касается проектов по развитию волонтерского движения и самарских практик по социальному обслуживанию населения. «Очень важно, чтобы лучшие инновационные решения приносили пользу и улучшали качество жизни россиян», — отметила Анна Крутова.

Николай Меркушкин предложил Агентству изучить реформу местного самоуправления, которая реализуется в Самарской области. По его мнению, с помощью АСИ самарская модель реформы может быть реализована в других регионах страны.

Также он подчеркнул значимость сотрудничества с культурно-образовательным центром «Этномир», очень важным в том числе и в рамках подготовки к чемпионату мира. «Наши совместные проекты с “Этномиром” во многом определят будущее области и ее привлекательность», — отметил глава региона.

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