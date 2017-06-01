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13:52 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородский губернатор Валерий Шанцев провел в Кремле экскурсию для 17 школьников-отличников

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев провел в Кремле экскурсию для 17 школьников, которые получили наибольшее количество «пятерок». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства 1 июня 2017 года.

В пресс-службе уточнили, что Валерий Шанцев поздравил школьников-победителей проекта «Губернаторский дневник». В церемонии награждения также приняли участие директор газеты «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде Светлана Суханова и ректор национального исследовательского Государственного университета имени Н. И. Лобачевского Евгений Чупрунов.

На встречу с губернатором были приглашены школьники, которые получили наибольшее количество «пятерок» за третью четверть текущего учебного года. Победителями конкурса стали ученики начальных, средних и старших классов из Нижнего Новгорода, г. Дзержинска, Кстова, Чкаловска, Арзамасского, Шатковского районов.

Валерий Шанцев провел для «отличников» экскурсию по своему рабочему кабинету, показал из окна новый строящийся стадион, рассказал о дальнейших планах строительства обходов Нижнего Новгорода, газификации областных районов. «Поздравляю вас с окончанием учебного года, вы большие молодцы, что учитесь только на одни пятерки. А рекордсменка Катя Киселева меня просто поразила. Я посчитал, ты получала в день, в среднем, по три “пятерки”. Не сдавайся, так и учись», — сказал губернатор.

«Так и вы, ребята, не сдавайте свои позиции. Для этого надо верить в свои силы, верить в то, что делаете, и тогда вы обязательно добьетесь успеха!» — подчеркнул Валерий Шанцев. Затем губернатор предложил школьникам продолжить знакомство не только с его работой, но и деятельностью всего правительства.

В зале заседаний правительства глава региона предложил школьникам поиграть и занять места министров профильных подразделений, самим прочувствовать ответственность за важные сферы жизни области: «Здесь решаются многие вопросы строительства, реконструкции, благоустройства, образования, здравоохранения, культуры, спорта. Вы можете представить себя на месте министра и рассказать нам, какие вопросы решали бы в первую очередь». Подискутировав, ребята пришли к выводу, что самая сложная работа — у министра социальной политики.

В ходе встречи дети рассказали Валерию Шанцеву о своих любимых предметах, хобби, какими видами спорта занимаются и узнали, как сам губернатор учился в школе, как отдыхал на переменах. «Мы бегали, прыгали, в салочки и чижика играли, — рассказал Валерий Шанцев, — вообще я был отличником, как и вы, был активным пионером, председателем совета отряда. В школе мечтал быть летчиком, но им стать не довелось, хотя отучился в авиационном техникуме. Потом в армии служил в Приморье, на Сахалине, пошел работать в авиационную промышленность».

В заключение мероприятия глава региона расписался в дневнике каждого победителя акции и поставил отметку «отлично», также все ребята получили подарки. В свою очередь отличник Панкратов Степан, ученик 7 класса Мотовиловской средней школы, подарил губернатору свою картину.

«Мы проводим “Губернаторский дневник” вместе с правительством области уже на протяжении шести лет. Для участия в проекте собираем детей абсолютно со всего региона, чтобы их знания, стремления были оценены на самом высоком уровне. Благодаря “Губернаторскому дневнику” ребенок встречается и вот так запросто общается с губернатором, получает его поддержку. Для маленького человека — это колоссальный стимул. Мы поддерживаем связь с нашими ребятами, знаю, что порядка у 100 детей жизнь после встречи с главой региона, после оценки их труда изменилась: появились более амбициозные цели, выросла мотивация, дети стали увереннее в себе», — рассказала Светлана Суханова.

«В Нижегородской области создана система непрерывного образования: у людей появилась возможность постоянно расширять свои знания и навыки — ведь это насущная необходимость, потому что мир очень быстро меняется, каждый день появляются новые технологии, которые кардинально меняют нашу жизнь. Чтобы быть успешным, за инновациями надо поспевать. Я являюсь председателем министерской комиссии по присуждению аспирантам стипендий президента и правительства РФ, наша область на первом месте по количеству победителей, наши ребята представляют очень серьёзные работы. На мой взгляд, у нас хорошие вузы, академические институты, отличное школьное образование. Важно, что в регионе не только строятся мосты, метро, цирки, а наш губернатор вкладывается в людей, что здорово и не везде есть», — отметил Евгений Чупрунов.

Напомним, акция «Губернаторский дневник» проводится в Нижегородской области в шестой раз. Проект организован правительством Нижегородской области и изданием «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде при поддержке ННГУ имени Н. И. Лобачевского. Впервые акция была реализована в декабре 2010 года. В рамках каждого этапа конкурса школьники присылают в редакцию газеты «Комсомольская правда» копии страниц своих дневников с оценками «отлично».

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