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13:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин сравнил хакеров со свободными художниками

Вмешательство хакеров в принципе не может повлиять на результаты выборов в какой-либо стране. Такое мнение высказал российский президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в четверг, 1 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

Отвечая на вопрос немецкого журналиста о том, могут ли кибератаки оказать влияние на предстоящие парламентские выборы в ФРГ, Путин отметил, что желающие вмешаться в электоральные процессы «могут откуда угодно вылезти, из любой страны».

Хакеры — это же люди свободные, как художники: настроение хорошее, встали с утра и рисуют. Так и хакеры, если проснулись и прочитали что-то такое, если они патриотически настроенные, то начинают вносить свою лепту
Владимир Путин

Вместе с тем он в очередной раз отверг все обвинения о причастности Москвы к хакерским атакам во время выборов. «Мы на государственном уровне не занимаемся этим и не собираемся заниматься, — подчеркнул Путин. — Наоборот, мы всячески стараемся бороться внутри страны».

В ноябре прошлого года глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что существует высокий уровень киберугрозы со стороны России во время избирательной кампании. Он утверждал, что у его ведомства есть свидетельства о попытках Москвы создать в ФРГ «политическую неопределенность».

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