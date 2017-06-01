Путин сравнил хакеров со свободными художниками

Отвечая на вопрос немецкого журналиста о том, могут ли кибератаки оказать влияние на предстоящие парламентские выборы в ФРГ, Путин отметил, что желающие вмешаться в электоральные процессы «могут откуда угодно вылезти, из любой страны».

Хакеры — это же люди свободные, как художники: настроение хорошее, встали с утра и рисуют. Так и хакеры, если проснулись и прочитали что-то такое, если они патриотически настроенные, то начинают вносить свою лепту

Вместе с тем он в очередной раз отверг все обвинения о причастности Москвы к хакерским атакам во время выборов. «Мы на государственном уровне не занимаемся этим и не собираемся заниматься, — подчеркнул Путин. — Наоборот, мы всячески стараемся бороться внутри страны».

В ноябре прошлого года глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что существует высокий уровень киберугрозы со стороны России во время избирательной кампании. Он утверждал, что у его ведомства есть свидетельства о попытках Москвы создать в ФРГ «политическую неопределенность».