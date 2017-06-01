Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи
Светская жизнь: экс-жена Пескова пришла на вечеринку со спутником
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой
Какие юбки вошли в моду этим летом
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
«Я страну построил»: Саакашвили нагрубил украинскому министру
СМИ: подлодка РФ, не всплывая, атаковала ИГИЛ
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Принцу Гарри стыдно за свою невесту перед элитой общества – СМИ
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
10В тени красоты
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
12Воспоминания Набережной Круазет
13:43 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму решили игнорировать украинские билборды с посланием «к предателям»

Украинские билборды с оскорбительными посланиями к крымчанам — пустая трата денег, кроме инициаторов их установки они никому не интересны, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Билборды установлены в приграничной с крымским регионом Херсонской области для крымчан, которые якобы едут за биометрическими паспортами в Херсон, чтобы ездить без виз в страны ЕС.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Украинские билборды с оскорбительными посланиями к крымчанам — пустая трата денег, кроме инициаторов их установки они никому не интересны, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Билборды установлены в приграничной с крымским регионом Херсонской области для крымчан, которые якобы едут за биометрическими паспортами в Херсон, чтобы ездить без виз в страны ЕС. Каждый из щитов состоит из двух частей. На одной из них приветствуются «украинские жители Крыма», а на другой — «предатели», которым советуют отправиться в тур по Золотому кольцу России. Также второй группе крымчан советуют «не шастать» на Украину.

«Все это напрасная трата денег. Мы на это никогда внимания не обращали и обращать не будем», — сказал Черняк.

По его словам, крымчане не нуждаются в украинских загранпаспортах. «Крымчане уже давно оформляют визы шенгенские на паспорта, которые они получают в Крыму, и спокойно ездят за границу, в том числе Европу и США», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что Крым в отличие от агрессивной политики властей сопредельного государства готов к гостеприимному приему украинских туристов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Что сказал Песков о посте дочери насчет реновации
Путин рассказал о будущем Курил, если бы они принадлежали Японии
В Киеве заявили о принятии ЕСПЧ иска к России за Крым
Кудрин: Россия катастрофически теряет время
МЭР объяснило падение доходов россиян особенностями подсчета
Жуков: отсутствие россиян на Олимпиаде-2018 лишит Игры смысла
С 1 июня водителям с иностранными правами запретили работать в России
СМИ: США ужесточили правила выдачи въездных виз
Спорт
Сборная России снова обновила личный антирекорд в рейтинге ФИФА Сборная России потеряла две позиции и опустилась на рекордно низкое в своей истории 63-е место в рейтинге ФИФА
Авто
Чиновники скручивают номера после ДТП: «это нормальная практика» Таким образом в администрации Санкт-Петербурга прокомментировали аварию, в которую попал автомобиль вице-губернатора города Игоря Албина
Hi-Tech
Техника будущего на Петербургском форуме Павильоны форума в Петербурге напоминают кадры футуристических фильмов о городах будущего, а некоторые стенды с роботами о виртуальной реальностью поражают гостей и участников
Кино
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу В финальном выпуске программы актер выберет спутницу жизни
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
В Ленобласти нашли очень дешевые трехкомнатные квартиры
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Петербургские дольщики объявили голодовку
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь