В Крыму решили игнорировать украинские билборды с посланием «к предателям»

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Украинские билборды с оскорбительными посланиями к крымчанам — пустая трата денег, кроме инициаторов их установки они никому не интересны, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Билборды установлены в приграничной с крымским регионом Херсонской области для крымчан, которые якобы едут за биометрическими паспортами в Херсон, чтобы ездить без виз в страны ЕС. Каждый из щитов состоит из двух частей. На одной из них приветствуются «украинские жители Крыма», а на другой — «предатели», которым советуют отправиться в тур по Золотому кольцу России. Также второй группе крымчан советуют «не шастать» на Украину.

«Все это напрасная трата денег. Мы на это никогда внимания не обращали и обращать не будем», — сказал Черняк.

По его словам, крымчане не нуждаются в украинских загранпаспортах. «Крымчане уже давно оформляют визы шенгенские на паспорта, которые они получают в Крыму, и спокойно ездят за границу, в том числе Европу и США», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что Крым в отличие от агрессивной политики властей сопредельного государства готов к гостеприимному приему украинских туристов.