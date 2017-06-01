В Санкт-Петербурге Назаров подписал соглашение с «Газпром нефтью» по поставке битума
Губернатор Омской области заявил, что использование этого материала позволит сэкономить 30 процентов на содержании дорог.
Губернатор Омской области заявил, что использование этого материала позволит сэкономить 30 процентов на содержании дорог.
Сегодня, 1 июня, в рамках Петербургского экономического форума губернатор Омской области Виктор Назаров подписал соглашение о сотрудничестве с председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым.
Документ предусматривает обеспечение битумом дорожных организаций. По словам губернатора, это позволит снизить затраты на содержание магистралей на 30 процентов.
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— В этом году мы построим в регионе 125 км дорог с твердым покрытием, в 6 раз больше, чем прошлом году. Запланирован и большой объем ремонтных работ. По предварительным расчетам использование современных битумных материалов при строительстве автомобильных дорог в Омской области позволяет сократить суммарные расходы на содержание дорожного покрытия в среднем на 30 процентов.
А глава «Газпром нефти» Александр Дюков рассуждал о высокотехнологичности использования битума.
Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефть»:
— Битумный бизнес «Газпром нефти» сегодня может считаться
Отметим, что «Газпромнефть-БМ» выпускает широкий ассортимент битумной продукции, активно используя новейшие российские и зарубежные технологии. А