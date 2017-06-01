В Санкт-Петербурге Назаров подписал соглашение с «Газпром нефтью» по поставке битума

Сегодня, 1 июня, в рамках Петербургского экономического форума губернатор Омской области Виктор Назаров подписал соглашение о сотрудничестве с председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым.

Документ предусматривает обеспечение битумом дорожных организаций. По словам губернатора, это позволит снизить затраты на содержание магистралей на 30 процентов.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— В этом году мы построим в регионе 125 км дорог с твердым покрытием, в 6 раз больше, чем прошлом году. Запланирован и большой объем ремонтных работ. По предварительным расчетам использование современных битумных материалов при строительстве автомобильных дорог в Омской области позволяет сократить суммарные расходы на содержание дорожного покрытия в среднем на 30 процентов.

А глава «Газпром нефти» Александр Дюков рассуждал о высокотехнологичности использования битума.

Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефть»:

— Битумный бизнес «Газпром нефти» сегодня может считаться по-настоящему высокотехнологичным. Мы первыми в России стали использовать научный подход к производству и последующему применению битумов для создания эффективных решений для дорожного строительства. Уверен, что технологии в сочетании с индивидуальным подходом, учитывающим климат и особенности эксплуатации трасс в каждом регионе, позволят нам существенно улучшить качество и увеличить срок службы российских дорог.