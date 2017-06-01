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15:42 (мск), источник: Tengrinews

Записываться будут только некоторые телефонные разговоры казахстанцев — КНБ

Новый техрегламент о сборе данных абонентов сотовых сетей не означает, что все разговоры по любым видам связи на территории Казахстана будут записываться, в техрегламенте нет таких требований.

Источник: Tengrinews

Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz.

11 мая 2017 года Telia Company, которой принадлежит оператор сотовой связи Kcell, заявила, что внедрение нового технического регламента «Общие требования к телекоммуникационному оборудованию по обеспечению проведения оперативно-розыскных мероприятий, сбора и хранения служебной информации об абонентах» может иметь серьезные последствия в отношении свободы выражения клиентов компании и противоречить правам человека.

«Системы прямого доступа, такие как “Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий” (СОРМ), позволяют госорганам в режиме реального времени получать доступ к сетям связи без необходимости обращаться с запросами к самим операторам. Мы, в свою очередь, выступаем за то, чтобы правительства не имели прямого доступа к нашим сетям и системам. Технический и операционный контроль должен оставаться за Telia Company», — заявили в компании.

Было отмечено, что новый регламент вступит в силу в феврале 2018 года. Его внедрение означает дополнительные требования к сотовым операторам по слежению за пользователями и необходимость делать значительные инвестиции.

В свою очередь, в пресс-службе КНБ заявили, что новые правила не означают, что все разговоры по любым видам связи на территории Казахстана будут записываться.

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 закона «Об оперативно-розыскной деятельности» проведение специальных оперативно-розыскных мероприятий, а также в соответствии с пунктом 3 статьи 232 Уголовно-процессуального кодекса РК проведение негласных следственных действий осуществляются исключительно с санкции прокурора. В этой связи записываться будет информация (разговоры) только того лица, в отношении которого получена санкция прокурора, прокомментировали в КНБ РК.

Также было отмечено, что согласно пункту 6 статьи 12 закона «Об оперативно-розыскной деятельности» разрешается прослушивание и запись разговоров, переговоров, производящихся по телефонам или другим переговорным устройствам отдельных лиц по их собственному заявлению на основании постановления, утвержденного руководителем органа, с обязательным уведомлением прокурора в течение 24 часов.

Помимо этого, как отмечают в КНБ, УК РК позволяет по заявлению отдельных лиц проводить в их отношении негласные следственные действия.

В КНБ сообщили, что заявление Telia Company о прямом доступе госорганов к их сетям не соответствует действительности. «Необходимо отметить, что в заявлении Telia Company не говорится о полном доступе к личным данным абонентов. Компания высказывается о прямом доступе, по ее мнению, к сетям телекоммуникаций со стороны государственных органов для проведения оперативно-розыскныхмероприятий.

Однако это не соответствует действительности. Законодательством Казахстана предусматривается законное проведение оперативно-розыскных мероприятий с использованием телекоммуникационного оборудования операторов связи, а также меры защиты от незаконного или бесконтрольного проведения указанных мероприятий, прокомментировали в ведомстве.

Сообщается, что согласно статье 15 закона РК «О связи» операторы связи обязаны обеспечить функции своего телекоммуникационного оборудования для целей технического проведения оперативно-розыскных мероприятий, в интересах решения задач всех уполномоченных государственных органов, осуществляющих оперативно­-розыскную деятельность.

«Техническим регламентом определены указанные функции телекоммуникационного оборудования, включая «…перехват, запись, хранение, прослушивание, просмотр, запись (экспорт) на внешние носители информации произведенных аудио- и видеопереговоров и текстовых сообщений», — пояснили в Комитете нацбезопасности.

Отмечается, что после вступления технического регламента в силу в феврале 2018 года телекоммуникационное оборудование операторов связи должно обеспечивать функции проведения оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с требованиями технического регламента.

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