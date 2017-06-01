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14:23 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Экс-глава МУГИСО Пьянков возглавил уральский энергетический гигант

«Облкоммунэнерго» контролируют структуры энергоолигархов Бикова и Боброва, а также свердловское правительство.

Бывший глава МУГИСО, советник свердловского губернатора Алексей Пьянков назначен генеральным директором «Облкоммунэнерго». Такое решение принято в четверг, 1 июня, сообщают источники «АиФ-Урал».

«Облкоммунэнерго» было создано свердловскими властями в 2001 году. По состоянию на июнь 2017 года 75% минус одна акция «ОКЭ» контролируется ПАО «СУЭНКО» и «Корпорацией СТС», подконтрольными Алексею Боброву и Артему Бикову, однако влияние на принятие решение имеет правительство региона как владелец контрольного пакета акций. «Облкоммунэнерго» предоставляет услуги по передаче электроэнергии, тепло- и водоснабжению и водоотведению, обслуживая 39 уральских городов. На балансе «ОКЭ» 3 тысяч трансформаторных подстанций, 79 котельных, 274,7 км тепловых сетей и сетей ГВС.

Сам Алексей Пьянков находится под следствием по обвинению в получении взяток на сумму в более 31 млн рублей. По версии следствия, инкриминируемое преступление совершено в 2015 году, когда Пьянков в составе группы из своих подчиненных выплатил бизнесмену Виталию Сиволапу завышенную компенсацию за снесенный объект недвижимости. В СКР сочли эти действия хищением и взяткой, поскольку упомянутая сумма была возвращена чиновникам в виде отката.

В марте 2016 года Пьянков и его заместитель Артем Богачев были арестованы, но выпущены под домашний арест, а затем под подписку о невыезде. Расследование, получившее название «дело МУГИСО» (по нему проходят семь человек) должно быть завершено через два месяца.

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