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14:22 (мск), источник: РБК - Украина

Киевский провайдер предоставлял услуги ФСБ в Крыму, — СБУ

Киевский интернет-провайдер «Дабл-ю нет Украина», в офисе которого сегодня правоохранители проводили обыски, предоставлял телекоммуникационные услуги Федеральной службе безопасности (ФСБ) России в Крыму. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.

«Сотрудники СБУ также установили, что благодаря трафику, полученному от украинского провайдера через магистральный канал, услуги доступа в Интернет получали ФСБ РФ в Крыму, Воентелеком РФ и псевдогосударственные предприятия связи», — говорится в сообщении.

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Как сообщается, правоохранители разоблачили в Киеве механизм незаконной маршрутизации одним из провайдеров интернет-трафика в Крым в интересах российских спецслужб. Отмечается, что владельцы «передали сегмент сети и телекоммуникационное оборудование фиктивной коммерческой структуре, контролируемой ФСБ, которая установила на телекомоборудование собственные технические спецсредства». Несмотря на это, владельцы украинского провайдера продолжали маршрутизацию трафика к точке доступа в Симферополе.

«Через незаконную маршрутизацию трафика в Крым ФСБ РФ планировало получить доступ и снимать информацию с украинского сегмента сети провайдера. В Украине среди клиентов ООО “Дабл-ю нет Украина”, в частности, государственные учреждения, международные организации, крупные банковские учреждения», — говорится в сообщении.

В ходе обысков в компании правоохранители изъяли телекоммуникационное оборудование и документацию, которые подтверждают незаконную маршрутизацию трафика в Крым и контроль за его распространением ФСБ РФ.

«Ведется досудебное следствие в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 110−2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ обыскивает офис киевского интернет-провайдера.

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