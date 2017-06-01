Мэрия Екатеринбурга продлит жизнь коммерческим перевозчикам

Мэрия Екатеринбурга не будет избавляться от коммерсантов, у которых 1 июля 2017 года истекает срок действия контрактов на обслуживание маршрутов общественного транспорта.

Как сообщил «Уралинформбюро» зампредседателя комитета по транспорту горадминистрации Сергей Яскевич, аукционы по распределению маршрутов будут объявлены в ближайшее время. Если к 1 июля отторговать лоты не удастся, то действующие контракты будут продлены до тех пор, пока не завершатся конкурсные процедуры. По словам Яскевича, никакого коллапса из-за поздних торгов точно не случится.

Новые контракты будут заключаться не на 5 лет, как раньше, а всего на 2 года. Требования к перевозчикам пока существенно не изменятся.

Критерии пересмотрят в 2019 году в рамках проведения транспортной реформы. От частников потребуют нового подвижного состава большой вместимости, автобусы обязательно должны быть приспособлены для маломобильных групп населения. Такие контракты будут заключаться на 5 лет.