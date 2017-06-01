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14:28 (мск), источник: РБК - Украина

Порошенко подписал закон о приватизации жилья в общежитиях со своими предложениями

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 1 июня 2017 года, подписал законопроект № 1076 «Предложения Президента к Закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий».

Источник: Reuters

Об этом свидетельствует информация на странице документа на сайте Верховной Рады Украины.

Последний этап прохождения документа — возвращен с подписью от президента. Согласно закону, граждане, на законных основаниях зарегистрированные по месту жительства в общежитии и фактически проживающие в нем на условиях предоставления им койко-места, получают право на приватизацию жилых помещений в общежитии после их расселения в отдельные жилые помещения в общежитии.

При этом право на приватизацию распространяется на помещения в общежитиях, построенных в советские времена на общегосударственные средства (в том числе за счет государственных и коллективных предприятий и организаций) и которые были включены в уставные капиталы (фонды) хозяйственных обществ и других организаций, созданных в процессе приватизации (корпоратизации) бывших государственных или коммунальных предприятий, в том числе те, которые в дальнейшем были переданы в уставные капиталы других юридических лиц или отчуждены иным способом.

Напомним, в апреле парламент принял данный закон с учетом предложений президента. За документ проголосовали 256 нардепов.

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