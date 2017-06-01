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14:46 (мск), источник: Интерфакс

В Киеве заявили о принятии ЕСПЧ иска к России за Крым

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU — Европейский суд по правам человека признал приемлемость первого иска Украины к России за действия в Крыму в 2014 году, в частности, по фактам нарушения прав человека на полуострове, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Источник: AP 2017

«Мы анонсировали, что Украина подаст правовую позицию с доказательствами, фактами, которые безусловно опровергают лживые комментарии РФ о том, что Европейский суд не имеет права и юрисдикции слушать первое дело. ЕСПЧ официально подтвердил принятие нашей правовой позиции по первому делу “Украина против России” по фактам нарушения прав человека в Крыму», — сказал Петренко в четверг в Киеве.

Он напомнил, что 27 марта этого года Украина направила пакет документов с правовой позицией с опровержением аргументов РФ.

«Неделю назад ЕСПЧ официально прислал подтверждение принятия этой правовой позиции», — заявил министр.

В феврале стало известно, что Украина намерена подать в ЕСПЧ в общей сложности шесть исков. Пять исков к РФ, касающихся событий в Крыму и Донбассе, уже переданы в Европейский суд. Минюст Украины заявлял, что шестая жалоба в ЕСПЧ касается нарушения прав человека в Донбассе и Крыму в 2015—2016 годах.

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