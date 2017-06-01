В Киеве заявили о принятии ЕСПЧ иска к России за Крым

«Мы анонсировали, что Украина подаст правовую позицию с доказательствами, фактами, которые безусловно опровергают лживые комментарии РФ о том, что Европейский суд не имеет права и юрисдикции слушать первое дело. ЕСПЧ официально подтвердил принятие нашей правовой позиции по первому делу “Украина против России” по фактам нарушения прав человека в Крыму», — сказал Петренко в четверг в Киеве.

Он напомнил, что 27 марта этого года Украина направила пакет документов с правовой позицией с опровержением аргументов РФ.

«Неделю назад ЕСПЧ официально прислал подтверждение принятия этой правовой позиции», — заявил министр.

В феврале стало известно, что Украина намерена подать в ЕСПЧ в общей сложности шесть исков. Пять исков к РФ, касающихся событий в Крыму и Донбассе, уже переданы в Европейский суд. Минюст Украины заявлял, что шестая жалоба в ЕСПЧ касается нарушения прав человека в Донбассе и Крыму в 2015—2016 годах.