В Севастополе — новый начальник управления культуры
Врио губернатора Сенвастополя Дмитрий Овсянников на заседании правительства представил нового руководителя главного управления культуры Ирину Демидову.
Врио губернатора Сенвастополя Дмитрий Овсянников на заседании правительства представил нового руководителя главного управления культуры Ирину Демидову.
Интересно, что ранее Ирина Демидова занимала должность и.о. начальника инспекции по труду Республики Крым. Глава РК Сергей Аксёнов освободил Демидову от этой должности 14 января 2015 года.
Ирина Демидова родилась в 1970 году в Ленинском районе. Заочно окончила Симферопольский государственный университет по специальности практический психолог. С декабря 2004-го по март 2014 года работала в Центре занятости Крыма, в