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15:01 (мск), источник: Время Воронежа

Воронеж утвердили центром форума продовольственной организации ООН

Город примет международную конференцию в 2018 году.

Представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) утвердили Воронеж местом своей 31-й конференции, сообщила пресс-служба облправительства в среду, 31 мая. Неофициальное консультативное совещание, организованное отделением ФАО для Европы и Центральной Азии, прошло в Будапеште.

На совещании глава представительства Воронежской области при госвласти Елена Фаддеева рассказала о вкладе региона в международное продовольственное сотрудничество. О том, что международная конференция пройдет в Воронеже, стало известно еще в 2016 году. В ноябре губернатор Алексей Гордеев рассмотрел этот вопрос с директором отделения ФАО для связи с Россией Евгенией Серовой. А в декабре глава региона уже обсудил с Еленой Фаддеевой ход подготовки к мероприятию. Конференция пройдет в Воронеже в 2018 году.

Региональная конференция ФАО для Европы проводится раз в два года. Ее участниками становятся представители 53 стран европейского региона ФАО (включая Израиль) и Евросоюз.

На конференции рассмотрят актуальные для Европы и Центральной Азии проблемы в области сельского, лесного и рыбного хозяйства, развития сельских территорий. Участники на два года определяют региональные приоритеты и утвердят бюджет.

ФАО (Food and Agriculture Organization) — межправительственная международная организация, занимающаяся вопросами продовольственных ресурсов и развитием сельского хозяйства в разных странах. Цели ФАО — повышение качества питания, увеличение производительности труда в сельском хозяйстве, улучшение условий жизни сельского населения и содействие росту мировой экономики. Впервые Региональная конференция ФАО для Европы прошла в 1949 году в Италии.

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