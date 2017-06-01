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15:35 (мск), источник: ТАСС

Суд Одессы наложил арест на суда и помещения «Черноморнефтегаза»

В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что находящиеся в Крыму объекты, на которые наложен арест, «незаконно присвоены».

Источник: Reuters

КИЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Приморский районный суд Одессы постановил наложить арест на 27 судов и 33 нежилых помещения российской компании «Черноморнефтегаз». Об этом в четверг сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

В сообщении уточняется, что решение суд принял 30 мая этого года. В ГПУ заявили, что находящиеся в Крыму объекты, на которые наложен арест, «незаконно присвоены».

В феврале 2017 года суд Одессы заочно арестовал четыре плавучие буровые установки «Черноморнефтегаза».

Кроме того, Украина направила в украинское бюро Интерпола письмо о внесении указанных буровых установок и судов в базу данных розыска.

После силового отстранения от власти президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года в Крыму и на востоке страны начались массовые протесты. Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.

В марте 2014 года парламент Республики Крым объявил о национализации компании «Черноморнефтегаз». Осенью 2014 года предприятие было перерегистрировано российскими властями в государственное унитарное предприятие Республики Крым. Компания разрабатывает месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части полуострова. Общий объем запасов «Черноморнефтегаза» составляет 22 млн тонн нефти, перспективные запасы составляют 51 млн тонн нефти.

Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на убедительные итоги референдума, и всякий раз предпринимает политические демарши в отношении действий, которые могут быть расценены как признание Крыма российской территорией.

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