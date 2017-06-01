Мухаметшин объявил, когда будут высланы российские дипломаты

Молдавским дипломатам дали три дня на выезд

Посольство России в Молдове в понедельник получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов persona non grata в стране. Как заявил премьер республики Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб.

МИД России в среду сообщил, что объявляет пятерых молдавских дипломатов persona non grata в ответ на действия Кишинева.

«Все пятеро российских дипломатов, которые были объявлены в Молдове persona non grata, покинут территорию республики сегодня в течении дня различными авиарейсами. Тем самым они выполняют требования министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова покинуть пределы страны в течении трех суток», — сказал Мухаметшин.

По его словам, подробности будут предоставлены позже.