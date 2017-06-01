Глава Роскомнадзора выступил против блокировки Tor и VPN-сервисов

По словам Жарова, луковая маршрутизация не позволяет правоохранительным органам никаким способом отследить ни источник происхождения информации, ни конечный пункт ее получения. «Очевидно, что не попадающие под зоны регулирование власти даркнет и дипнет — это плодородная почва для появления самых разных преступников: от торговцев оружием и наркотиками до крайне опасных экстремистов и террористов», — отметил он.

Моя позиция, как руководителя Роскомнадзора, такова: все находящиеся вне корпоративного и легитимного поля сервисы должны регулироваться. Как регулироваться? Это уже вопрос проработки со специалистами