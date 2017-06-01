О новых правилах регистрации в городах России предупредили казахстанцев
С 1 июня 2017 года в нескольких городах России введены новые правила регистрации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на посольство Казахстана.
С 1 июня 2017 года в нескольких городах России введены новые правила регистрации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на посольство Казахстана.
Сообщается, что на время проведения Кубка конфедераций по футболу с 1 июня по 12 июля 2017 года в Москве,
Граждане Казахстана, прибывающие с 1 июня в упомянутые четыре города, обязаны в течение суток с момента прибытия зарегистрироваться по месту временного пребывания в территориальном органе по вопросам миграции МВД РФ (с 1 июня по 12 июля работают круглосуточно в усиленном режиме).
«Данные правила не распространяются на тех, кто прибыл в указанные города до 1 июня и собирается приехать после 12 июля. Также данные правила касаются пребывания только в Москве,
Ответственность за регистрацию граждан Казахстана, проживающих в гостинице, санатории, доме отдыха или иных местах временного пребывания и размещения, несет принимающая сторона (администрация гостиницы, санатория и так далее). Аналогичные правила будут действовать и в следующем году на время проведения чемпионата мира по футболу, отмечает посольство.
С 25 мая по 25 июля 2018 года казахстанцы, прибывающие в Москву,
Порядок временной регистрации иностранных граждан в России
Все процедуры по постановке на учет по месту пребывания осуществляет принимающая сторона, самому иностранному гражданину не требуется обращаться в
Принимающей стороной могут являться как граждане России, так и постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане (имеющие вид на жительство), а также юридические лица, их филиалы или представительства, у которых иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность (находится).
Иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей стороне свой паспорт и миграционную карту, которая заполняется при въезде в Российскую Федерацию. При этом изъятие паспорта и миграционной карты не допускается.
Принимающая сторона на основании предъявленных иностранным гражданином документов заполняет специальный бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания (далее — уведомление).
Далее принимающая сторона представляет указанный бланк, копию паспорта иностранного гражданина и миграционной карты в территориальный орган по вопросам миграции МВД России непосредственно, либо направляет по почте, либо направляет через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Государственная пошлина за постановку на учет по месту пребывания не взимается.
В организациях почтовой связи функционируют специальные окна, где принимающей стороне предоставят бланк уведомления для заполнения. Бланки уведомления предоставляются бесплатно.
За услуги по приему уведомления в организации почтовой связи взимается соответствующая плата, установленная постановлением правительства Российской Федерации от 15 января 2007 года № 10.
Территориальный орган МВД России, либо организация почтовой связи, либо многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, получившие от принимающей стороны заполненное уведомление и указанные выше копии, проставляют в уведомлении отметку о его приеме и возвращают отрывную часть уведомления принимающей стороне.
Принимающая сторона передает иностранному гражданину отрывную часть уведомления. Наличие у иностранного гражданина отрывной части уведомления с проставленной отметкой подтверждает его постановку на миграционный учет. Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин также вправе самостоятельно уведомить о своем прибытии в место пребывания соответствующий орган миграционного учета непосредственно либо в установленном порядке почтовым отправлением с письменного согласия принимающей стороны.
При убытии иностранного гражданина из места пребывания или выезда его из Российской Федерации, отрывная часть уведомления остается у иностранного гражданина. В случае возникновения вопросов касательно пребывания в городах Москва, Казань,