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15:48 (мск), источник: Tengrinews

О новых правилах регистрации в городах России предупредили казахстанцев

С 1 июня 2017 года в нескольких городах России введены новые правила регистрации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на посольство Казахстана.

Источник: Tengrinews

Сообщается, что на время проведения Кубка конфедераций по футболу с 1 июня по 12 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи вводятся новые правила регистрации иностранных граждан.

Граждане Казахстана, прибывающие с 1 июня в упомянутые четыре города, обязаны в течение суток с момента прибытия зарегистрироваться по месту временного пребывания в территориальном органе по вопросам миграции МВД РФ (с 1 июня по 12 июля работают круглосуточно в усиленном режиме).

«Данные правила не распространяются на тех, кто прибыл в указанные города до 1 июня и собирается приехать после 12 июля. Также данные правила касаются пребывания только в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В остальные города России въезд осуществляется в прежнем порядке, то есть граждане Казахстана, приезжающие в РФ сроком не более чем на 30 дней, освобождаются от обязанности регистрации по месту пребывания», — сообщили в посольстве.

Ответственность за регистрацию граждан Казахстана, проживающих в гостинице, санатории, доме отдыха или иных местах временного пребывания и размещения, несет принимающая сторона (администрация гостиницы, санатория и так далее). Аналогичные правила будут действовать и в следующем году на время проведения чемпионата мира по футболу, отмечает посольство.

С 25 мая по 25 июля 2018 года казахстанцы, прибывающие в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Саранск, обязаны будут зарегистрироваться по месту пребывания в течение суток.

Порядок временной регистрации иностранных граждан в России

Все процедуры по постановке на учет по месту пребывания осуществляет принимающая сторона, самому иностранному гражданину не требуется обращаться в какие-либо организации.

Принимающей стороной могут являться как граждане России, так и постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане (имеющие вид на жительство), а также юридические лица, их филиалы или представительства, у которых иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность (находится).

Иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей стороне свой паспорт и миграционную карту, которая заполняется при въезде в Российскую Федерацию. При этом изъятие паспорта и миграционной карты не допускается.

Принимающая сторона на основании предъявленных иностранным гражданином документов заполняет специальный бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания (далее — уведомление).

Далее принимающая сторона представляет указанный бланк, копию паспорта иностранного гражданина и миграционной карты в территориальный орган по вопросам миграции МВД России непосредственно, либо направляет по почте, либо направляет через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Государственная пошлина за постановку на учет по месту пребывания не взимается.

В организациях почтовой связи функционируют специальные окна, где принимающей стороне предоставят бланк уведомления для заполнения. Бланки уведомления предоставляются бесплатно.

За услуги по приему уведомления в организации почтовой связи взимается соответствующая плата, установленная постановлением правительства Российской Федерации от 15 января 2007 года № 10.

Территориальный орган МВД России, либо организация почтовой связи, либо многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, получившие от принимающей стороны заполненное уведомление и указанные выше копии, проставляют в уведомлении отметку о его приеме и возвращают отрывную часть уведомления принимающей стороне.

Принимающая сторона передает иностранному гражданину отрывную часть уведомления. Наличие у иностранного гражданина отрывной части уведомления с проставленной отметкой подтверждает его постановку на миграционный учет. Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин также вправе самостоятельно уведомить о своем прибытии в место пребывания соответствующий орган миграционного учета непосредственно либо в установленном порядке почтовым отправлением с письменного согласия принимающей стороны.

При убытии иностранного гражданина из места пребывания или выезда его из Российской Федерации, отрывная часть уведомления остается у иностранного гражданина. В случае возникновения вопросов касательно пребывания в городах Москва, Казань, Санкт-Петербург и Сочи, задержания сотрудниками правоохранительных органов РФ казахстанцы могут обратиться в консульские учреждения.

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