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16:22 (мск), источник: РИА Новости

Евросоюз запустил на Украине проект по борьбе с коррупцией

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости. Евросоюз запустил на Украине проект, в рамках которого будет оказывать стране помощь в борьбе с коррупцией, заявил в четверг комиссар по политике соседства и вопросам расширения Европейского союза Йоханнес Хан.

Источник: РИА Новости

«Сегодня мы официально открываем инициативу Евросоюза по борьбе с коррупцией на Украине. Это самая большая программа поддержки ЕС в сфере борьбы с коррупцией на данный момент», — заявил Хан в ходе церемонии запуска проекта.

По его словам, в рамках проекта европейские эксперты будут помогать развивать существующие в стране антикоррупционные ведомства и комиссии Украины. Хан заявил, что специалисты помогут украинским властям разработать законодательные изменения в сфере борьбы с коррупцией.

Кроме того, в рамках программы планируется привлечение общественности к борьбе с коррупцией. Хан также сказал, что ЕС будет оказывать финансовую поддержку Украине в рамках антикоррупционной программы.

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