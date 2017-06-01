Евросоюз запустил на Украине проект по борьбе с коррупцией

«Сегодня мы официально открываем инициативу Евросоюза по борьбе с коррупцией на Украине. Это самая большая программа поддержки ЕС в сфере борьбы с коррупцией на данный момент», — заявил Хан в ходе церемонии запуска проекта.

По его словам, в рамках проекта европейские эксперты будут помогать развивать существующие в стране антикоррупционные ведомства и комиссии Украины. Хан заявил, что специалисты помогут украинским властям разработать законодательные изменения в сфере борьбы с коррупцией.

Кроме того, в рамках программы планируется привлечение общественности к борьбе с коррупцией. Хан также сказал, что ЕС будет оказывать финансовую поддержку Украине в рамках антикоррупционной программы.