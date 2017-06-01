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17:13 (мск), источник: Капитал

Пенсии поднимут для 9 млн украинцев, — Гройсман

Пенсионная реформа позволит поднять пенсии 9 миллионам украинских пенсионеров. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время открытия железнодорожного перегона Камыш-Заря — Волноваха в Донецкой области, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Источник: Капитал

«Предложенный правительством Украины проект пенсионной реформы предусматривает осовременивание пенсий уже с 1 октября текущего года и перевод этого процесса в автоматический режим в последующие годы», — отметил В. Гройсман.

Комментируя вопрос пенсионной реформы, В. Гройсман подчеркнул, что нынешнее осовременивания выплат коснется 9 млн пенсионеров, и оно не будет одноразовым.

«Правительство после повышения вдвое минимальной заработной платы переходит к масштабной пенсионной реформы. При поддержке украинского парламента мы проведем пенсионную реформу, и с 1 октября мы поднимем пенсии 9 млн пенсионерам. И самое главное: теперь никто не сможет остановить повышение пенсий. Мы закладываем норму автоматического пересчета пенсий», — подчеркнул глава правительства.

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