Евровидение-2017 в Киеве: украинские подрядчики будут пикетировать Кабмин из-за невыплаченных денег

В целом Украина потратила 20,4 миллиона евро, передает ТСН. При этом с отечественными подрядчиками НОТУ до сих пор не рассчиталась.

Журналистам стало известно, что 6 июня около ста компаний начнут пикет Кабинета министров с требованиями к национальному вещателю выполнить обязательства и выплатить средства.