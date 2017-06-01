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17:34 (мск), источник: УНИАН

Евровидение-2017 в Киеве: украинские подрядчики будут пикетировать Кабмин из-за невыплаченных денег

Исполнительный продюсер музыкального первенства Павел Грицак отметил, что информация о том, что Украина потратила больше всех денег на это событие — неправдивая.

В целом Украина потратила 20,4 миллиона евро, передает ТСН. При этом с отечественными подрядчиками НОТУ до сих пор не рассчиталась.

Журналистам стало известно, что 6 июня около ста компаний начнут пикет Кабинета министров с требованиями к национальному вещателю выполнить обязательства и выплатить средства.

Задолженная сумма составляет 400 миллионов гривень.

ТСН получила фотографию уведомления о пикете от Олега Бурханова. В документе в адрес Кличко указано, что протест будет насчитывать 107 человек. На вопрос корреспондента относительно этой темы Грицак подчеркнул, что сумма долга составляет 142 миллиона гривень и они выполнят все обязательства перед подрядчиками.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ведущая красной дорожки Евровидения-2017 Анна Буткевич рассказала, что до сих пор не получила гонорар за свою работу, а также самостоятельно подбирала наряд для проведения открытия шоу.

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