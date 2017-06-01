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16:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин заявил о готовности России продать С-400 в Турцию

Россия готова продать Турции дальнобойные зенитные ракетные системы С-400, вопрос локализации производства будет определяться готовностью турецкой промышленности. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: AP 2017

«Мы обсуждали возможность продажи систем С-400. Мы к этому готовы. Что касается кооперации, то это отдельный вопрос, связанный с готовностью турецкой промышленности. Мы такую технику пока за границей нигде не производим», — заявил президент.

Путин напомнил о длительных сроках ряда совместных военных программ, приведя в пример российско-индийскую ракету BrahMos. «Так это десятилетиями происходит, потому что это требует большой подготовки технологической и подготовки кадров. Но в принципе ничего невозможного нет. К поставкам этих новейших систем и самых эффективных систем мы готовы, пожалуйста. Президент Эрдоган об этом знает, и наши военные знают, и турецкие военные тоже», — заключил президент.

Первые заявления о намерении турецких военных получить С-400 появились осенью 2016 года. Весной 2017-го вопрос неоднократно обсуждался на высшем уровне, в том числе дважды (в марте и в мае) — на двухсторонних встречах Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 «Фаворит». На вооружение принята в 2007 году.

По утверждениям производителя, С-400 способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.

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