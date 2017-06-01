Филатов и Корбан поспорили на $5 тысяч

«В общем так Борис Филатов задолбал со своим Фейсбуком и ушёл из него. Сдал мне пароль от сети и гаджет — от греха подальше. Теперь он пользуется кнопочным телефоном Nokia911. Не лайкает, не комментирует, не признается в любви всенародной. Филатов работает. Не мешайте», — отмечает Корбан.

По его словам, если Филатов продержится месяц без социальных сетей, он выиграет 5 тысяч долларов. «Это пари. Сорвётся — затроллим его нещадно», — отмечает бизнесмен.

Последнее сообщение на странице мэра Днепра датировано 31 мая 22.31. В нем, в частности Филатов отмечает, что устал от критики. Как известно, мэр Днепра является активным пользователем сети Facebook. Согласно исследованию Комитета избирателей Украины, 70% сообщений на своих страницах Facebook министры делают в рабочее время, и далеко не все они касаются работы.