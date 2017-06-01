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17:17 (мск), источник: 112.ua

Львовский облсовет принял обращение к президенту и ВР, выполнив требования митингующих

Львовский облсовет принял обращение к президенту, Верховной Раде и Кабмину по поводу социально-политической ситуации в Украине.

Непринятие такого обращения стало поводом для штурма и захвата здания областного совета 30 мая силами «Национального корпуса», «Свободы», «Правого сектора». Об этом пишет ZIK.

В обращении изложено несколько основных требований к руководству государства: национализировать российский капитал в Украине; прекратить рост тарифов по оплате коммунальных услуг; не отменять мораторий на продажу земли без урегулирования законодательно закрепленного приоритетного права исключительно граждан Украины на приобретение земли и обеспечения поддержки фермерских хозяйств и урегулирования социально-экономической ситуации в Украине; внедрить амнистию для воинов АТО.

В то же время, как пишет Zahid.net, убытки Львовского облсовета из-за штурма составили 16 тыс. долларов. Об этом сообщил руководитель делами Львовского облсовета Валентин Харлов. По его словам, протестующие, попав в облсовет, сразу начали крушить стулья и двери.

«Такие действия можно трактовать как злостное хулиганство. Они ломали стулья, двери, которые имеют историческую ценность… Это не имеет ничего общего с общественной протестной деятельностью», — сказал Харлов.

Напомним, утром 30 мая под под стенами Львовского облсовета митинговали представители «Свободы», «Правого сектора», «Национального корпуса», требуя принять обращение к президенту, Верховной Раде и правительству.

Позже митингующие ворвались в здание облсовета, сессия была сорвана, возникли потасовки. В мэрии Львова сообщили, что во время стычек в облсовете пострадали 9 полицейских и 2 гражданских. 31 мая митингующие разбили под облсоветом палаточный городок.

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