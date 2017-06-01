Львовский облсовет принял обращение к президенту и ВР, выполнив требования митингующих
Львовский облсовет принял обращение к президенту, Верховной Раде и Кабмину по поводу
Львовский облсовет принял обращение к президенту, Верховной Раде и Кабмину по поводу
Непринятие такого обращения стало поводом для штурма и захвата здания областного совета 30 мая силами «Национального корпуса», «Свободы», «Правого сектора». Об этом пишет ZIK.
В обращении изложено несколько основных требований к руководству государства: национализировать российский капитал в Украине; прекратить рост тарифов по оплате коммунальных услуг; не отменять мораторий на продажу земли без урегулирования законодательно закрепленного приоритетного права исключительно граждан Украины на приобретение земли и обеспечения поддержки фермерских хозяйств и урегулирования
В то же время, как пишет Zahid.net, убытки Львовского облсовета
«Такие действия можно трактовать как злостное хулиганство. Они ломали стулья, двери, которые имеют историческую ценность… Это не имеет ничего общего с общественной протестной деятельностью», — сказал Харлов.
Напомним, утром 30 мая под под стенами Львовского облсовета митинговали представители «Свободы», «Правого сектора», «Национального корпуса», требуя принять обращение к президенту, Верховной Раде и правительству.
Позже митингующие ворвались в здание облсовета, сессия была сорвана, возникли потасовки. В мэрии Львова сообщили, что во время стычек в облсовете пострадали 9 полицейских и 2 гражданских. 31 мая митингующие разбили под облсоветом палаточный городок.