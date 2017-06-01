Аксенов отверг предложенный генплан Ялты и поручил разработать новый

В ходе обсуждения проекта генплана главный архитектор Крыма, председатель Архитектурно-градостроительного совета Анна Царева сообщила, что, согласно представленному варианту, границы населенных пунктов уменьшены, а площади под малоэтажные, среднеэтажные и многоэтажные жилые дома увеличены в два раза.

«Глобально можно констатировать, что границы населенных пунктов уменьшаются, растут площади под жилое строительство, общественно-деловую застройку при уменьшении зоны санаторно-курортных учреждений», — сказала Царева.

«Глобально можно констатировать, что границы населенных пунктов уменьшаются, растут площади под жилое строительство, общественно-деловую застройку при уменьшении зоны санаторно-курортных учреждений», — сказала Царева.

В свою очередь Аксенов назвал такую ситуацию неприемлемой и выразил мнение, что в данном случае наблюдается лоббирование проектировщиками интересов подрядных организаций.

«Такая стратегия нас не интересует, весь генплан должен быть направлен как раз на расширение парковых и заповедных зон, санаторно-курортного комплекса, но уж точно не жилой застройки. Приветствуется жилая застройка, которую крымчанам предлагает программа “Жилье для российской семьи”. А простое уплотнение Ялты — это во вред ялтинцам, крымчанам и всем, кто приезжает сюда отдыхать», — сказал глава Крыма.

Как отметил Аксенов, заложенная в генплан и проект планировки концепция развития Ялты должна быть изменена.

«Концепция не отвечает интересам ялтинцев, крымчан и всех россиян. Лучше мы генплан Ялты будем рассматривать на полгода дольше, но тщательнее и в это время никто не будет строиться вообще. Инвестиционному климату Ялты это не повредит. Концепция не принимается, коллеги, ее необходимо полностью изменить! Если не хотят делать задание с нуля, замените проектировщика. Это касается всех городов: без парковых зон, лесополос, зеленых насаждений это некомфортная городская среда. Кроме того, необходимо более подробно рассмотреть все ялтинские зоны, в том числе и кому они выделены», — заявил глава РК.