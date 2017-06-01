Аксенов отверг предложенный генплан Ялты и поручил разработать новый
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости (Крым). В ходе состоявшегося в четверг заседания
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости (Крым). В ходе состоявшегося в четверг заседания
Об этом сообщает
В ходе обсуждения проекта генплана главный архитектор Крыма, председатель
При этом
В свою очередь Аксенов назвал такую ситуацию неприемлемой и выразил мнение, что в данном случае наблюдается лоббирование проектировщиками интересов подрядных организаций.
«Такая стратегия нас не интересует, весь генплан должен быть направлен как раз на расширение парковых и заповедных зон,
Как отметил Аксенов, заложенная в генплан и проект планировки концепция развития Ялты должна быть изменена.
«Концепция не отвечает интересам ялтинцев, крымчан и всех россиян. Лучше мы генплан Ялты будем рассматривать на полгода дольше, но тщательнее и в это время никто не будет строиться вообще. Инвестиционному климату Ялты это не повредит. Концепция не принимается, коллеги, ее необходимо полностью изменить! Если не хотят делать задание с нуля, замените проектировщика. Это касается всех городов: без парковых зон, лесополос, зеленых насаждений это некомфортная городская среда. Кроме того, необходимо более подробно рассмотреть все ялтинские зоны, в том числе и кому они выделены», — заявил глава РК.