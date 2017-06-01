Чайка предложил вернуть прокурорам право вести дела против следователей

По его мнению, расширение полномочия прокуратуры значительно оздоровит бизнес-климат в стране.

«Мы давно уже говорим о том, чтобы специальный субъект расследования находился в компетенции прокуратуры. Если прокурор расследует дело в отношении следователя, который нарушает закон, поверьте мне, у нас бизнес-климат значительно оздоровится», — сказал Чайка.

В результате реформы, прошедшей в 2007 году, прокуратуру лишили следственных функций, которые были переданы вновь созданному ведомству — Следственному комитету. Новую структуру возглавил Александр Бастрыкин. Прокуроры осуществляют надзор за соблюдением законности, самостоятельно возбуждать уголовные дела они не могут.