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17:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Чайка предложил вернуть прокурорам право вести дела против следователей

Генпрокурор Юрий Чайка предложил наделить его подчиненных правом расследовать уголовные дела в отношении следователей. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме в четверг, 1 июня, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

По его мнению, расширение полномочия прокуратуры значительно оздоровит бизнес-климат в стране.

«Мы давно уже говорим о том, чтобы специальный субъект расследования находился в компетенции прокуратуры. Если прокурор расследует дело в отношении следователя, который нарушает закон, поверьте мне, у нас бизнес-климат значительно оздоровится», — сказал Чайка.

В результате реформы, прошедшей в 2007 году, прокуратуру лишили следственных функций, которые были переданы вновь созданному ведомству — Следственному комитету. Новую структуру возглавил Александр Бастрыкин. Прокуроры осуществляют надзор за соблюдением законности, самостоятельно возбуждать уголовные дела они не могут.

Чайка уже не первый год выступает за расширение полномочий прокуратуры, приводя в качестве примера мировой опыт, напоминает РИА Новости. «Во всем цивилизованном мире прокуратура осуществляет функцию уголовного преследования в двух плоскостях: где-то руководит расследованием, где-то сама расследует. Наша модель сегодня не вписывается ни в одну из конструкций мировой практики», — заявлял генпрокурор 14 июня 2016 года.

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