Россия оказалась ниже КНДР в рейтинге миролюбивых стран

Лидерами рейтинга стали Исландия, Новая Зеландия и Португалия, а на последних строчках разместились Южный Судан, Ирак, Афганистан и Сирия. Сирия замыкает список, состоящий из из 163 стран.

Россия, как и год назад, заняла 151-ю строчку в конце рейтинга с «очень низким» уровнем миролюбия.

Россия, как и год назад, заняла 151-ю строчку в конце рейтинга с «очень низким» уровнем миролюбия.

Северная Корея, которую резко критикует международное сообщество за ракетные запуски и ядерную программу, оказалась на одну строчку выше России, заняв 150 место, а Пакистан — 152-е.

Украина на 154 месте. Она улучшила свой результат на два пункта.

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Как отмечается в докладе, сокращение оборонного бюджета России улучшило соотношение военных расходов в процентных составляющих от ВВП, однако продолжающаяся военная операция в Сирии привела к ухудшению показателей страны по участию во внешних конфликтах.

В целом, по данным доклада, за последний год глобальный уровень миролюбия вырос на 0,28%.

Эксперты объясняют это тем, что в мире снизилось государственное финансирование пыток, убийств и другого вида насилия, а также общим снижением уровня смертности.

Согласно исследованию, в 93 странах ситуация за год улучшилась, а в 68 государствах — ухудшилась.

США за год опустились на 11 пунктов и заняли 114 место, между Руандой и Сальвадором.

За предыдущие несколько лет Россия только теряла позиции в рейтинге Global Peace.

В 2008 году она занимала 131-ю строчку списка, но через год потеряла сразу семь пунктов, а еще через год опустилась на 142-е место. В 2011 году эксперты отвели России 148-е место, а с 2012-го до текущего года она стабильно находилась на 152-м месте.