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17:37 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Россия оказалась ниже КНДР в рейтинге миролюбивых стран

Россия заняла 151 место в «Глобальном индексе миролюбия» (Global Peace Index) за 2017 год, расположившись между Северной Кореей и Пакистаном. По сравнению с прошлым годом позиция России не изменилась, и она по-прежнему ниже в рейтинге, чем КНДР.

Источник: Reuters

Лидерами рейтинга стали Исландия, Новая Зеландия и Португалия, а на последних строчках разместились Южный Судан, Ирак, Афганистан и Сирия. Сирия замыкает список, состоящий из из 163 стран.

Россия, как и год назад, заняла 151-ю строчку в конце рейтинга с «очень низким» уровнем миролюбия.

Украина на 154 месте. Она улучшила свой результат на два пункта.

Северная Корея, которую резко критикует международное сообщество за ракетные запуски и ядерную программу, оказалась на одну строчку выше России, заняв 150 место, а Пакистан — 152-е.

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Как отмечается в докладе, сокращение оборонного бюджета России улучшило соотношение военных расходов в процентных составляющих от ВВП, однако продолжающаяся военная операция в Сирии привела к ухудшению показателей страны по участию во внешних конфликтах.

В целом, по данным доклада, за последний год глобальный уровень миролюбия вырос на 0,28%.

Эксперты объясняют это тем, что в мире снизилось государственное финансирование пыток, убийств и другого вида насилия, а также общим снижением уровня смертности.

Согласно исследованию, в 93 странах ситуация за год улучшилась, а в 68 государствах — ухудшилась.

США за год опустились на 11 пунктов и заняли 114 место, между Руандой и Сальвадором.

За предыдущие несколько лет Россия только теряла позиции в рейтинге Global Peace.

В 2008 году она занимала 131-ю строчку списка, но через год потеряла сразу семь пунктов, а еще через год опустилась на 142-е место. В 2011 году эксперты отвели России 148-е место, а с 2012-го до текущего года она стабильно находилась на 152-м месте.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
3
А Б
Нет ничего удивительного в том, что РФ заняла такое "почётное" место в рейтинге миролюбивых стран. Если КНДР открыто проводит испытания средств доставки ЯО, то действия РФ происходят всегда скрытно, исподтишка, под прикрытием слов о благих намерениях и миролюбии. Этим и объясняется столь "почётное" место РФ в рейтинге миролюбивых стран.
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Без Имени
Oleg Andronov. И чему ты радуешься? Тому что ниже Папуасов опустились? Ким хоть жрачку выколачивает, таким макаром. А мы чего?
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Oleg Andronov
Ну чего товарищи либералы ) Надеюсь хоть после этого рейтинга вы не будете плакать об ущемлении прав в России как вам это говорят и вливают в уши подобные рейтинги и гранты.
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