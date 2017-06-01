Губернатор провел переговоры с президентом пивоваренной компании «Балтика»

Глава «Балтики» выразил слова благодарности Николаю Меркушкину за поддержку и создание условий для работы компании в Самарской области.

«Год назад мы встречались с вами на этой площадке, обсуждали ограничения на продажу пива в ПЭТ-таре. Вы поддержали наше предприятие, и падение продаж в связи с этими ограничениями составило всего 10%», — сказал Пастушко.

Он добавил, что компания по прежнему остается одним из лидеров по отчислениям в областной бюджет. «В 2016 году мы перечислили в региональный бюджет 9 млрд руб., в этом году планируем 8,8 млрд рублей. С учетом введенных ограничений это очень хороший результат», — сказал президент «Балтики».

Он так же сообщил, что компания продолжает инвестировать в свой завод в Кинельском районе губернии. Предполагается, что в этом году сумма инвестиций в предприятие составит 100 млн рублей.