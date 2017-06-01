Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп послал Кремлю второе предупреждение - СМИ
Ученые выяснили, почему для женщин чай полезнее кофе
«Чистая победа»: глава МИД Украины о решении суда по «Газпрому»
Тихоокеанский флот РФ получит уникальное новое оружие
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Петров и Гармаш сыграли ребенка Лизы Арзамасовой в кино
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
«Я страну построил»: Саакашвили нагрубил украинскому министру
СМИ: подлодка РФ, не всплывая, атаковала ИГИЛ
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10В тени красоты
15Happy Birthday, Mr. President
17:56 (мск), источник: Volga News

Губернатор провел переговоры с президентом пивоваренной компании «Балтика»

В четверг, 1 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с президентом пивоваренной компании «Балтика» Яцеком Пастушкой.

Источник: РИА "Новости"

Глава «Балтики» выразил слова благодарности Николаю Меркушкину за поддержку и создание условий для работы компании в Самарской области.

«Год назад мы встречались с вами на этой площадке, обсуждали ограничения на продажу пива в ПЭТ-таре. Вы поддержали наше предприятие, и падение продаж в связи с этими ограничениями составило всего 10%», — сказал Пастушко.

Он добавил, что компания по прежнему остается одним из лидеров по отчислениям в областной бюджет. «В 2016 году мы перечислили в региональный бюджет 9 млрд руб., в этом году планируем 8,8 млрд рублей. С учетом введенных ограничений это очень хороший результат», — сказал президент «Балтики».

Он так же сообщил, что компания продолжает инвестировать в свой завод в Кинельском районе губернии. Предполагается, что в этом году сумма инвестиций в предприятие составит 100 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Самарской области ожидается гроза и шквалистый ветер
Путин рассказал о будущем Курил, если бы они принадлежали Японии
Киев заявил о принятии ЕСПЧ иска к России за Крым
Кудрин: Россия катастрофически теряет время
Россия оказалась ниже КНДР в рейтинге миролюбивых стран
Итальянский тренер Роберто Манчини возглавил «Зенит»
Захарченко: генерал МВД Лаушкин признался в передаче взятки
ВГТРК беспокоится за объективность Euronews
Спорт
Сборная России снова обновила личный антирекорд в рейтинге ФИФА Сборная России потеряла две позиции и опустилась на рекордно низкое в своей истории 63-е место в рейтинге ФИФА
Авто
Онлайн «Авто Mail.Ru»: обсуждаем крутые «Лады» «Авто Mail.Ru» начинает онлайн трансляцию. И сегодняшняя тема обсуждения… «Лады». Да не простые, а весьма крутые. И быстрые
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу В финальном выпуске программы актер выберет спутницу жизни
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Петербургские дольщики объявили голодовку
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику Теперь официально: модель вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь