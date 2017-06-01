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18:41 (мск), источник: Sputnik.md

О чем говорили Додон и Рогозин в Петербурге

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным, в ходе которой стороны обменялись мнениями о двусторонних молдавско-российских отношениях.

Источник: Sputnik.md

«В ходе беседы еще раз осудил антироссийские демарши со стороны правительства Молдовы и парламентского большинства. Эти силы не выражают настроения большинства народа Молдовы, твердо выступающего за стратегическое партнерство с РФ», — написал Додон на своей официальной странице в Facebook.

По словам Додона, действия парламентского большинства и правительства направлены в первую очередь против молдавского народа, против курса президента на развитие стратегического партнерства с Россией, против тех серьезных подвижек для экономических агентов республики, экспортирующих товары на рынок РФ, и десятков тысяч соотечественников, миграционные проблемы которых удалось решить за последние несколько месяцев.

«Затронули и тему урегулирования приднестровского вопроса. Обсудили решение текущих проблем — использование приднестровских автомобильных номеров, признание приднестровских дипломов об образовании в ВУЗах и ряд других вопросов и проблем, с которыми сталкиваются граждане с правого и левого берегов, а также возобновление поставок электроэнергии с Кучурганской ГРЭС для потребителей правобережья», — добавил Додон.

Президент Молдовы отметил, что «возможные экономические или политические промедления решения проблем с правого берега для граждан, проживающих на левом берегу могут вызвать обратную реакцию и заблокировать переговорный процесс».

«На левом берегу находятся наши граждане, наши братья и мы должны сделать все возможное для того чтобы они захотели полноценно интегрироваться с правым берегом, а никак не наоборот. Давлением и блокадами ничего не решить. Только диалог создаст предпосылки для политического урегулирования приднестровской проблемы», — считает молдавский лидер.

В ходе переговоров стороны «выразили общую надежду, что временный кризис в молдавско-российских отношениях в скором времени будет преодолен».

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