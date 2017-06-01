Минфин США наложил санкции на три российские компании из-за связи с КНДР
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU — Министерство финансов США включило в санкционный список три российских компании гражданина РФ.
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU — Министерство финансов США включило в санкционный список три российских компании гражданина РФ.
В «черный список» были включены АО «Независимая нефтегазовая компания»
Соответствующая информация опубликована в среду на сайте американского ведомства.
Меры стали частью расширения санкций США, связанных с КНДР.