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18:56 (мск), источник: Интерфакс

Минфин США наложил санкции на три российские компании из-за связи с КНДР

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU — Министерство финансов США включило в санкционный список три российских компании гражданина РФ.

В «черный список» были включены АО «Независимая нефтегазовая компания» экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова, сбытовая «дочка» ННК — АО «ННК-Приморскнефтепродукт» и компания Ardis-Bearings LLC. Также в него попал гражданин РФ Игорь Мичурин, связанный с компанией Korea Tangun Trading Corporation .

Соответствующая информация опубликована в среду на сайте американского ведомства.

Меры стали частью расширения санкций США, связанных с КНДР.

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