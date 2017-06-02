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11:07 (мск), источник: НТА-Приволжье

Депутат Госдумы РФ Наталья Назарова посетила с рабочим визитом Сосновский район Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба депутата, Наталья Назарова провела встречи с коллективами нескольких промышленных предприятий, в ходе которых ответила на вопросы, отчиталась о своей работе и обсудила темы, которые вызывают у жителей наибольшее внимание.

Также Наталья Назарова посетила предприятие «Сосновскагропромтехника». Оно успешно работает и развивается, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Сейчас там идут монтаж и пусконаладочные работы новой итальянской производственной линии под контролем зарубежных специалистов. Благодаря этому предприятие сможет выпускать анкерные листы и другую продукцию, которая востребована в строительстве, автомобилестроении и других отраслях.

— Сейчас российским потребителям приходится покупать австрийскую продукцию. Но с пуском новой линии ее заменит наша, отечественная, нижегородская. Производственные мощности новой линии таковы, что выпускаемая продукция покроет все потребности в ней на всей европейской части России. Это яркий пример импортозамещения, который я с гордостью за земляков поддержу, — подчеркнула Наталья Назарова.

Она отметила, что это важно не только с точки зрения развития современной, конкурентоспособной промышленности, но имеет и большую социальную значимость: на предприятии появятся 20 новых рабочих мест, а в районный бюджет пойдут дополнительные налоговые отчисления.

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