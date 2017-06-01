Франция не нашла доказательств взлома штаба Макрона Россией

Источник: Reuters

По словам Пупара, хакерская атака была «настолько лишена специфики и была такой простой, что совершить ее мог практически кто угодно». Он отметил, что такая простота хакерской атаки «говорит о том, что можно представить, что атаку мог осуществить один человек». Первым официальным лицом, заявившем о вмешательстве России в работу предвыборного штаба Макрона, стал генеральный секретарь его партии «Вперед!» Ришар Ферран.

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Штаб кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона подвергся хакерской атаке во время избирательной кампании. В начале мая пользователь под ником EMLEAKS выложил в открытый доступ в веб-приложении Pastebin, позволяющем анонимно загружать отрывки текста или исходного кода и делиться этими данными с другими пользователями, около 9 Гбайт документов, связанных с деятельностью предвыборного штаба Макрона. По данным японской компании TrendMicro, с декабря 2016 года сайт кандидата в президенты Франции от партии «Вперед!» подвергался хакерским атакам более 160 раз. Кроме того, указали эксперты, злоумышленники создали подложный веб-сайт, чтобы получить доступ к паролям и почте работников штаба. Специалисты этой же компании заявляли, что считают взлом сайта Макрона делом рук группы Pawn Storm, известной также как Fancy Bear и APT28, которая, как они раньше заявляли, представляет собой «конфедерацию лучших российских хакеров».

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