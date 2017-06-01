Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп послал Кремлю второе предупреждение - СМИ
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Суд разъяснил, какие квартиры надо давать жильцам хрущевок
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Петров и Гармаш сыграли ребенка Лизы Арзамасовой в кино
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Пусть попробуют": Миллер ответил на риск отбора Украиной газа
СМИ: в ДНР получен дрон США с секретными данными
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
8«Суперлюди» Японии
20Крепостные стены XXI века
15Последствия урагана в Москве
19:55 (мск), источник: УНИАН

Евросоюз не отменит санкции против РФ, пока не будут выполнены Минские соглашения — Хан

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан подчеркивает, что Европейский Союз не отменит санкции против Российской Федерации, пока Минские соглашения не будут выполнены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве.

«Я хотел бы заверить вас в том, что Европейский Союз и в дальнейшем будет продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины — здесь нет никаких сомнений», — заверил Хан.

Он добавил, что недавняя встреча «Большой семерки» подтвердила, что не могут быть сняты санкции до тех пор, пока не будут полностью выполнены Минские соглашения.

Хан отметил, что в этом отношении он приветствует встречу представителей «нормандского формата», которая состоялась на этой неделе.

Еврокомиссар также напомнил, что завтра он будет иметь возможность посетить восток Украины.

«И лично смогу посмотреть, какая там ситуация. В частности, также смогу побывать на линии разграничения», — подчеркнул Хан.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Визовая либерализация является давно заслуженной наградой для Украины за важные реформы - Хан
США помогут Европе избавиться от зависимости от российского газа
Франция не нашла доказательств взлома штаба Макрона Россией
Проносить алкоголь из duty free в самолет могут запретить
Россия оказалась ниже КНДР в рейтинге миролюбивых стран
«Яндекс» закрывает офисы в Киеве и Одессе
Захарченко: генерал МВД признался в передаче взятки
Путин ответил на вопрос о покушениях поговоркой о судьбе
Спорт
Манчини: «Зенит» — лучший клуб РФ, мы обязательно завоюем трофеи Итальянский специалист Роберто Манчини прокомментировал своё назначение на должность главного тренера "Зенита"
Авто
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна ФГУП НАМИ, выступающее генеральным подрядчиком проекта «Кортеж», запатентовало внешность автомобиля «с типом кузова седан»
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу В финальном выпуске программы актер выберет спутницу жизни
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
В Подмосковье нашли еще двух проблемных застройщиков
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику Теперь официально: модель вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь