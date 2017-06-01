Трамп отложил перенос посольства США в Иерусалим
Президент США Дональд Трамп подписал указ об отсрочке переноса американского посольства в Израиле из
Президент США Дональд Трамп подписал указ об отсрочке переноса американского посольства в Израиле из
В заявлении, которое Белый дом выпустил 1 июня, говорится, что «президент Трамп принял такое решение для того, чтобы повысить шансы проведения успешных переговоров между Израилем и палестинцами».
«Не стоит расценивать это шаг как отказ от давней и крепкой поддержки президентом США Израиля и союза Соединенных Штатов с Израилем», — заявила
В течение своей избирательной кампании Трамп обещал чуть ли не в первый день на посту президента подписать указ о переносе посольства США в Иерусалим — город, который считают своей столицей и израильтяне, и палестинцы.
В ходе своего первого визита на Ближний Восток Трамп пообещал помочь достичь мира в регионе. На это выразил надежду и премьер Израиля Бенджамин Нетаньяху. Считается, что перенос посольства мог бы обострить конфликт.
В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль, прежде контролировавший лишь западную часть города, аннексировал восточную часть, принадлежавшую палестинцам.
Израиль считает Иерусалим своей столицей и призывает все страны переместить туда посольства из
В 1995 году конгресс США одобрил закон о переносе американского посольства в Израиле в Иерусалим в качестве поддержки позиции Израиля в этом конфликте.
Закон дает президенту возможность откладывать решение о переносе посольства США в Иерусалим каждые полгода, что и делали предшественники Трампа.
Белый дом подчеркивает, что на этот раз президент США не отступится от своих обещаний.
«Вопрос заключается не в том, произойдет ли этот перенос вообще, а в том, когда именно это случится», — говорится в заявлении Белого дома. Там призвали не считать решение Трампа отказом президента США от поддержки Израиля.