США обещали Европе помочь избавиться от зависимости от российского газа

Источник: AP 2017

По ее словам, российские проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» вызывают озабоченность у Вашингтона и его европейских партнеров, так как создадут ситуацию доминирования России на европейском энергетическом рынке, а также создадут риски для поставок российского газа на Украину. Энергетическая безопасность, доступные и надежные поставки энергоресурсов играют важную роль в национальной безопасности и экономическом благополучии Европы, сказала Уорлик. «Недостаток энергетических ресурсов, резкие колебания цен и перебои в поставках угрожают экономическому росту во всех странах, в том числе и США», — отметила она, подчеркнув, что Вашингтон стремится обеспечить энергетическую безопасность во всем мире. В Европе энергетическая безопасность является основным приоритетом, так как многие страны ЕС сильно зависят от одного поставщика — России, объяснила Уорлик. 45% газа в 2015 году Европа импортировала из России, а у 13 европейских стран в том же году поставки российского газа составили 75% от общего объема, сообщила она.

В качестве контрмеры США планируют наладить более тесное сотрудничество с европейскими партнерами в сферах электроэнергетики, газовой инфраструктуры и поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Проект Балтийского газопровода (Baltic Pipe), соединяющий Данию и Польшу, позволит уменьшить риски, исходящие от альтернативных российских газопроводов — «Северного потока-2», который в обход Украины пройдет в Германию по дну Балтийского моря, и «Турецкого потока», который будет соединять южную часть России с западом Турции через Черное море. Эти проекты могут «подорвать усилия Европы» диверсифицировать энергетические поставки, так как они усиливают «российское доминирование на газовом рынке», сказала Уорлик. Они представляют риск и для Украины, так как снижают ее роль как транзитного государства для поставок российского газа. Россия должна остаться одним из поставщиков энергоресурсов для Европы, но «наш главный приоритет — помочь Европе уменьшить зависимость от какого-либо единственного поставщика», добавила Уорлик. США, по ее словам, не рассматривают себя как конкурентов России, но поставки американского СПГ могут способствовать стабильности на глобальных энергетических рынках.