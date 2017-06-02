Николай Меркушкин: «Все встречи в рамках ПМЭФ-2018 очень полезны для Самарской области»

В конце напряженного рабочего дня Николай Меркушкин подвел его итоги для журналистов самарских СМИ.
«Была хорошая встреча, оптимистичная», — дал оценку результатам последней деловой встречи четверга с руководителями «Шнайдер Электрик» Николай Меркушкин.
Он особо отметил, что самарскому подразделению компании ГК «Электрощит» после спада в 2015—2016 годах удалось за полгода на четверть увеличить объемы производства.
«Надо сказать, это произошло во многом с нашей помощью — они сегодня поблагодарили за то, что мы вывели их на крупные российские компании — НОВАТЭК, “Роснефть”, РЖД», — сказал губернатор.
Он также отметил желание компании инвестировать в развитие новых направлений и проектов. «Когда они заходили в область, мы добивались, чтобы они самые современные свои разработки использовали на наших предприятиях, и чтобы мы изготавливали продукцию, которая имеет сегодня абсолютное преимущество на рынке», — подчеркнул глава региона.
Также на встрече договорились об участии «Шнайдер Электрик» в реализации социальных проектов на территории. В ближайшее время будут предложены варианты такого сотрудничества. «Это для нас очень важно», — резюмировал Николай Меркушкин.
За день работы глава региона провел полтора десятка рабочих встреч, большинство из которых завершились подписанием договоров о сотрудничестве.
«С руководством Coca Cola мы обсудили дальнейшую работу компании в Самарской области, договорились о совместных шагах по подготовке к чемпионату мира по футболу, эта компания — один из спонсоров FIFA», — отметил губернатор.
Николай Меркушкин также сообщил, что в ходе встречи с президентом пивоваренной компании «Балтика» Яцеком Пастушкой была достигнута договоренность о совместной работе по противодействию оборота фальсифицированного пива. По словам губернатора, жесткий заслон в этом направлении может дополнительно привнести в областной бюджет порядка 1 млрд рублей.
Николай Меркушкин отметил, что Самарская область будет налаживать сотрудничество с компанией Coalco Девелопмент. «Они представили нам свое ноу-хау, новые приборы учета. Эти приборы сами контролируют на попытки изменить показания и сигнализируют об этом», — сказал губернатор.
Также глава региона рассказал об итогах встречи с председателем совета директоров ПАО «Лукойл» Вагитом Алекперовым. Как отметил губернатор, компания продолжит активно участвовать в реализации социально значимых проектов на территории Самарской области. В этом году на эти цели «Лукойл» выделит около 150 млн рублей.
«Все встречи в рамках ПМЭФ-2018 очень полезны для Самарской области», — резюмировал Николай Меркушкин.