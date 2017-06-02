Николай Меркушкин: «Все встречи в рамках ПМЭФ-2018 очень полезны для Самарской области»

В конце напряженного рабочего дня Николай Меркушкин подвел его итоги для журналистов самарских СМИ.

«Была хорошая встреча, оптимистичная», — дал оценку результатам последней деловой встречи четверга с руководителями «Шнайдер Электрик» Николай Меркушкин.

Он особо отметил, что самарскому подразделению компании ГК «Электрощит» после спада в 2015—2016 годах удалось за полгода на четверть увеличить объемы производства.

«Надо сказать, это произошло во многом с нашей помощью — они сегодня поблагодарили за то, что мы вывели их на крупные российские компании — НОВАТЭК, “Роснефть”, РЖД», — сказал губернатор.

Он также отметил желание компании инвестировать в развитие новых направлений и проектов. «Когда они заходили в область, мы добивались, чтобы они самые современные свои разработки использовали на наших предприятиях, и чтобы мы изготавливали продукцию, которая имеет сегодня абсолютное преимущество на рынке», — подчеркнул глава региона.

Также на встрече договорились об участии «Шнайдер Электрик» в реализации социальных проектов на территории. В ближайшее время будут предложены варианты такого сотрудничества. «Это для нас очень важно», — резюмировал Николай Меркушкин.