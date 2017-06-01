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20:36 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Киеве тяжело ранен обвинямый в подготовке покушения на Путина

В Киеве произошло покушение на Адама Осмаева, которого российские спецслужбы обвиняли в подготовке убийства президента России Владимира Путина в 2012 году.

Источник: Русская служба Би-би-си

Тогда же Осмаев был заочно арестован российским судом, но остался на Украине и воевал в Донбассе.

Осмаев получил тяжелое огнестрельное ранение в центре Киева на Подоле.

Как сообщил представитель МВД Украины Артем Шевченко, нападавщий вошел в доверие Осмаева и его супруги Амины Окуевой «под видом иностранного журналиста».

«Якобы хотел взять интервью, приблизился к ним, открыл огонь из пистолета, ранил Адама», — написал Шевченко в «Фейсбуке».

Обвиняемый в покушении на Путина заявил о пытках Украина приостановила процесс экстрадиции Осмаева Подозреваемого в покушении на Путина скоро выдадут России Первый приговор по делу о подготовке покушения на Путина.

Жена Осмаева в целях самозащиты открыла огонь и ранила нападавшего, добавил представитель МВД.

Сейчас Адам Осмаев и нападавший на него, оба с тяжелыми огнестрельными ранениями находятся в больнице.

На месте происшествия работает полиция, начато следствие.

В феврале 2012 года Осмаев был задержан в Одессе правоохранительными органами Украины по подозрению в совершении взрыва в одесской квартире. Против него возбуждено уголовное дело по статьям «создание террористической организации» и «подготовка теракта».

Спустя три недели российский «Первый канал» сообщил, вместе со своим подельником Ильей Пьянзиным Осмаев собирался совершить покушение на Владимира Путина сразу после президентских выборов 4 марта.

Сам Осмаев утверждал, что во время допроса после задержания в Одессе ему угрожали расправой, если он не признается в подготовке покушения на Путина и убийства главы Чечни Рамзана Кадырова.

Лефортовский суд Москвы в апреле 2012 года заочно арестовал и Осмаева, и Пьянзина, подозреваемых в подготовке покушения на Путина. Их обвинили по нескольким статьям, в том числе о посягательстве на жизнь государственного деятеля.

В том же году одесский суд постановил экстрадировать Осмаева, однако это решение было заблокировано Европейским судом по правам человека, согласившимся с доводом защиты о том, что в России уроженцу Чечни грозят пытки.

18 ноября 2014 года Приморский суд Одессы освободил Осмаева из-под стражи в связи с завершением срока наказания. Впоследствии он возглавил «Международный батальон имени Джохара Дудаева», а его жена Амина Окуева, активно выступавшая в прессе после ареста мужа, стала представителем этого формирования.

Адам Осмаев и Амина Окуева принимали участие в военной операции на востоке Украины и служили, в частности, в рядах батальона полиции «Киев-2».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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