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1 июня, источник: "РИА Новости" Украина

Еврокомиссар: у Украины есть год на реформы

По словам Хана, у Украины есть время до следующего года для того, чтобы провести реформы, «поскольку тогда сразу же начнется предвыборная кампания, и это время не очень благоприятное для принятия реформ».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. У властей Украины есть один год на проведение реформ, заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, передает УНИАН.

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«Украине необходимо придерживаться и в дальнейшем этой динамики реформ. И ускорить внедрение реформ, определенных в Стратегии реформ до 2020 года», — сказал Хан.

По его словам, это касается таких приоритетов, как медицинская и пенсионная реформы, а также земельная реформа.

«И мы не должны забывать о том, что у нас время только до следующего лета, следующего года, для того, чтобы все эти вопросы решить. Поскольку тогда сразу же начнется предвыборная кампания, и это время не очень благоприятное для принятия реформ, поэтому важно помнить о том, что у нас есть примерно один год для того, чтобы осуществить все эти шаги», — подчеркнул еврокомиссар.

Между тем, как сообщалось ранее, Минсоцполитики обещает реформу рынка труда в течение пяти лет.

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