Еврокомиссар: у Украины есть год на реформы

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. У властей Украины есть один год на проведение реформ, заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, передает УНИАН.

Евросоюз не отменит санкции против РФ, пока не будут выполнены Минские соглашения — Хан

«Украине необходимо придерживаться и в дальнейшем этой динамики реформ. И ускорить внедрение реформ, определенных в Стратегии реформ до 2020 года», — сказал Хан.

По его словам, это касается таких приоритетов, как медицинская и пенсионная реформы, а также земельная реформа.

«И мы не должны забывать о том, что у нас время только до следующего лета, следующего года, для того, чтобы все эти вопросы решить. Поскольку тогда сразу же начнется предвыборная кампания, и это время не очень благоприятное для принятия реформ, поэтому важно помнить о том, что у нас есть примерно один год для того, чтобы осуществить все эти шаги», — подчеркнул еврокомиссар.

Между тем, как сообщалось ранее, Минсоцполитики обещает реформу рынка труда в течение пяти лет.