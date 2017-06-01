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22:51 (мск), источник: РБК

Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

США выходят из Парижского соглашения по климату, участником которого Америка стала при Бараке Обаме. О намерении покинуть соглашение Дональд Трамп заявлял еще во время своей предвыборной кампании.

Источник: Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил о выходе из Парижского соглашения по климату, передает Reuters.

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Трамп сказал, что при нынешних условиях соглашение не выгодно для США. Он пообещал провести новые переговоры, чтобы оно стало справедливым для американцев.

О намерении выйти из соглашения по климату Трамп говорил еще во время своей предвыборной кампании. Он неоднократно отрицал теорию об изменении климата, называя ее «аферой». По его мнению, она была разработана Китаем для уничтожения промышленности США.

В феврале газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что старшая дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж ​Джаред Кушнер, который является советником американского президента, убедили Трампа не подписывать этот указ. ​ По словам собеседников издания, Иванка Трамп считает, что борьба с изменением климата должна быть в приоритете для США.

Однако официально американские политики этот вопрос не поднимали. Тем не менее, он обсуждался конце мая на саммите G7 в Италии.

Комментарии
2
Иван Иванов
Сдавай хохлов и всё будет путём...
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Иван Иванов
Мужик сказал и сделал.
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