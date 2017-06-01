Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

В чем суть Парижского соглашения по климату и почему оно важно?

Трамп сказал, что при нынешних условиях соглашение не выгодно для США. Он пообещал провести новые переговоры, чтобы оно стало справедливым для американцев.

О намерении выйти из соглашения по климату Трамп говорил еще во время своей предвыборной кампании. Он неоднократно отрицал теорию об изменении климата, называя ее «аферой». По его мнению, она была разработана Китаем для уничтожения промышленности США.

В феврале газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что старшая дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж ​Джаред Кушнер, который является советником американского президента, убедили Трампа не подписывать этот указ. ​ По словам собеседников издания, Иванка Трамп считает, что борьба с изменением климата должна быть в приоритете для США.

Однако официально американские политики этот вопрос не поднимали. Тем не менее, он обсуждался конце мая на саммите G7 в Италии.