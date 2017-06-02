Илон Маск покидает советы при Белом доме из-за выхода США из Парижского соглашения
По словам основателя Tesla и SpaceX, выход из Парижского соглашения — это «не хорошо ни для Америки, ни для мира».
По словам основателя Tesla и SpaceX, выход из Парижского соглашения — это «не хорошо ни для Америки, ни для мира».
«Покидаю советы при президенте. Изменение климата реально. Выход из Парижского соглашения — это не хорошо ни для Америки, ни для мира», — написал он.
Предприниматель является участником нескольких консультационных органов при Белом доме, которые занимаются, в частности, созданием рабочих мест в высокотехнологичной сфере, стратегическим планированием и развитием инфраструктуры.
Ранее Трамп объявил, что Соединенные Штаты выйдут из Парижского соглашения по климату. «Мы выходим, но мы начнем переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы заключить сделку, которая будет честной», — сказал американский лидер, выступая в Розовом саду Белого дома.
Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.