США перебросили в Европу три стратегических бомбардировщика

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU — Пентагон перебросил на авиабазу Фэрфорд в Великобритании несколько стратегических бомбардировщиков В-52Н, способных нести ядерное оружие, сообщило в четверг Европейское командование вооруженных сил США.

Данные стратегические бомбардировщики В-52Н, постоянно базирующиеся на авиабазе Барксдейл в американском штате Луизиана, примут участие в ряде учений, в том числе Arсtic Challenge 2017, Saber Strike и BALTOPS, которые будут проходить на севере Европы.

В частности, планируется, что в рамках серии учений американские стратегические бомбардировщики будут осуществлять полеты на Балтике и севере Норвегии.

По данным западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, всего в Британию в четверг должно было прибыть не менее трех самолетов В-52Н. Между тем, американское командование не сообщает данные о количестве бомбардировщиков, которые будут задействованы в учениях.