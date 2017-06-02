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00:14 (мск), источник: Интерфакс

США перебросили в Европу три стратегических бомбардировщика

Самолеты В-52Н способны нести ядерное оружие.

Источник: Интерфакс

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU — Пентагон перебросил на авиабазу Фэрфорд в Великобритании несколько стратегических бомбардировщиков В-52Н, способных нести ядерное оружие, сообщило в четверг Европейское командование вооруженных сил США.

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Данные стратегические бомбардировщики В-52Н, постоянно базирующиеся на авиабазе Барксдейл в американском штате Луизиана, примут участие в ряде учений, в том числе Arсtic Challenge 2017, Saber Strike и BALTOPS, которые будут проходить на севере Европы.

В частности, планируется, что в рамках серии учений американские стратегические бомбардировщики будут осуществлять полеты на Балтике и севере Норвегии.

По данным западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, всего в Британию в четверг должно было прибыть не менее трех самолетов В-52Н. Между тем, американское командование не сообщает данные о количестве бомбардировщиков, которые будут задействованы в учениях.

Комментарии
1
Vesta *
имеют право ))))))))))))) корейцы же пуляют ракеты ?! Важно, что наша граница закрыта ..
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