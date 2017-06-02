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02:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп объяснил зарубежным лидерам решение отказаться от Парижского соглашения

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, лично объяснив свое решение вывести страну из Парижского соглашения по климату.

Источник: Reuters

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Трамп поблагодарил всех четырех лидеров за «откровенные, предметные дискуссии» по этому вопросу на протяжении первых месяцев его пребывания на посту.

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Он также заверил своих зарубежных коллег, что «Америка по-прежнему привержена трансатлантическому альянсу и решительным усилиям по защите окружающей среды».

Трамп отметил, что США добились значительных успехов в сокращении выбросов и способствуют развитию технологий экологически чистой энергетики. По его словам, Соединенные Штаты при его администрации станут самой чистой и экологически чистой страной на Земле.

«Все лидеры согласились продолжить диалог и активизировать в будущем сотрудничество по экологическим и другим вопросам», — отмечается в пресс-релизе.

Ранее Трамп на церемонии у Белого дома заявил о выходе США из соглашения по климату. По его мнению, оно невыгодно для Соединенных Штатов. Президент сказал, что США начнут переговоры либо о повторном вступлении в Парижское соглашение, либо о заключении «новой сделки на условиях, справедливых для Соединенных Штатов, их предприятий, их работников, их людей, их налогоплательщиков».

Администрация Евросоюза, а также ряд ведущих стран ЕС выразили свое разочарование в связи с решением Трампа.

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