Трамп объяснил зарубежным лидерам решение отказаться от Парижского соглашения

Трамп поблагодарил всех четырех лидеров за «откровенные, предметные дискуссии» по этому вопросу на протяжении первых месяцев его пребывания на посту.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В чем суть Парижского соглашения по климату и почему оно важно?

Он также заверил своих зарубежных коллег, что «Америка по-прежнему привержена трансатлантическому альянсу и решительным усилиям по защите окружающей среды».

Трамп отметил, что США добились значительных успехов в сокращении выбросов и способствуют развитию технологий экологически чистой энергетики. По его словам, Соединенные Штаты при его администрации станут самой чистой и экологически чистой страной на Земле.

«Все лидеры согласились продолжить диалог и активизировать в будущем сотрудничество по экологическим и другим вопросам», — отмечается в пресс-релизе.

Ранее Трамп на церемонии у Белого дома заявил о выходе США из соглашения по климату. По его мнению, оно невыгодно для Соединенных Штатов. Президент сказал, что США начнут переговоры либо о повторном вступлении в Парижское соглашение, либо о заключении «новой сделки на условиях, справедливых для Соединенных Штатов, их предприятий, их работников, их людей, их налогоплательщиков».

Администрация Евросоюза, а также ряд ведущих стран ЕС выразили свое разочарование в связи с решением Трампа.