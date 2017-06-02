Трамп объяснил зарубежным лидерам решение отказаться от Парижского соглашения
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном,
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном,
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Трамп поблагодарил всех четырех лидеров за «откровенные, предметные дискуссии» по этому вопросу на протяжении первых месяцев его пребывания на посту.
Он также заверил своих зарубежных коллег, что «Америка
Трамп отметил, что США добились значительных успехов в сокращении выбросов и способствуют развитию технологий экологически чистой энергетики. По его словам, Соединенные Штаты при его администрации станут самой чистой и экологически чистой страной на Земле.
«Все лидеры согласились продолжить диалог и активизировать в будущем сотрудничество по экологическим и другим вопросам», — отмечается в
Ранее Трамп на церемонии у Белого дома заявил о выходе США из соглашения по климату. По его мнению, оно невыгодно для Соединенных Штатов. Президент сказал, что США начнут переговоры либо о повторном вступлении в Парижское соглашение, либо о заключении «новой сделки на условиях, справедливых для Соединенных Штатов, их предприятий, их работников, их людей, их налогоплательщиков».
Администрация Евросоюза, а также ряд ведущих стран ЕС выразили свое разочарование в связи с решением Трампа.