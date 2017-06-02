Хан: Украина показала впечатляющий прогресс во внедрении реформ

«Украина показала впечатляющий прогресс во внедрении реформ. Особенно в той части, которая касается законодательных инициатив», — сказал Й. Хан на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан отмечает значительный прогресс в проведении реформ в Украине в разных сферах и подчеркивает необходимость продолжения работы в этом направлении.

Еврокомиссар: у Украины есть год на реформы

По его словам, ни одна страна не внедряла такие «амбициозные реформы» в таких сложных условиях.

«Речь идет… и о сложной ситуации из-за конфликта на востоке страны, из-за внутренне перемещенных лиц и всего, что имеет к этому отношение», — отметил он.

Еврокомиссар подчеркнул, что результаты реформ признает Евросоюз и международные партнеры, в частности — достижения по стабилизации экономики Украины, реформе правосудия, создания антикоррупционных органов.

«Важно обеспечить выполнение всех этих вопросов, и важно, чтобы решительные реформы были проведены в сфере энергетики и банковской сфере. Это позволит устранить самые большие источники коррупции», — отметил он.