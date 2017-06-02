Мадуро анонсировал проведение референдума по новой конституции Венесуэлы

МЕХИКО, 2 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Проект нового основного закона Венесуэлы, который станет итогом работы Конституционной ассамблеи (КА), будет вынесен на референдум. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро. Выборы в КА намечены на конец июля текущего года.

В мае Мадуро объявил, что в состав новой КА войдут «364 члена, выбранных по территориальному принципу, еще восемь — от индейских народов». Оставшихся 168 человек выберут по спискам представители ряда «секторов общества», в том числе крестьяне, рыбаки, рабочие, студенты, инвалиды, пенсионеры и предприниматели.

Решение президента о созыве КА усугубило тяжелый политический кризис в стране, которую с начала апреля сотрясают акции протеста против исполнительной власти.