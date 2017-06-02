Несколько крупных проектов «выстрелят» в ближайшее время — Вячеслав Шпорт

Губернатор Хабаровского края в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял участие в работе сессии «Дальний Восток России — строительство новой экономики». Инвесторы, работающие в ДФО, депутаты Госдумы, представители федеральных органов власти, руководители российских и китайских регионов обсудили эффективность новых форматов работы с бизнесом на Дальнем Востоке, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



«Новые режимы работы бизнеса на Дальнем Востоке, например ТОСЭР, отличает прозрачный и гарантированный государством особый режим преференций, — сказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. — Считаю, именно благодаря режиму ТОСЭР нам удалось сдвинуть в крае вопрос с иностранными инвестициями. Два проекта хочу отметить, оба с японскими инвесторами.



Первый — небольшой проект теплицы для выращивания огурцов и томатов на площадке ТОСЭР “Хабаровск”. 100 процентов японские инвестиции, компания “Джей Джи Си”. Проект пошел, сейчас начались работы по второй очереди теплицы.



В силу серьезных налоговых льгот по прибыли, на имущество, на отчисления в социальные фонды в рамках режима ТОСЭР, все удорожающие производство факторы, а их на Дальнем Востоке много, нивелируются.



Особенно хорошо это видно на втором проекте — посерьезнее. Это реконструкция терминала аэропорта Хабаровска. Заявленные инвестиции в 4,5 млрд рублей имеют срок окупаемости в обычном режиме почти 25 лет. Однако этот же проект в режиме ТОСЭР, а у нас сейчас аэропорт работает в этом режиме, окупается за 14 лет. Налоговые льготы за 10 лет эксплуатации компенсируют около 28% начальных капитальных затрат.



Мы лет пять с этим проектом бились, и только благодаря тому, что включили площадку аэропорта в ТОСЭР, сюда пришли японские инвесторы. Заметную роль сыграло и правительство РФ. Оно приняло эксклюзивное решение по долгосрочным тарифам на обслуживание пассажиров. Это было основным условием японских партнеров.



Сейчас соглашение по проекту партнеры (“Хабаровский аэропорт” и консорциум японских инвесторов) уже подписали. Летом этого года начнутся строительные работы на терминале. Принципиально важна для нас оценка наших льготных режимов, инвестиционного климата в Хабаровском крае в целом, со стороны японского бизнеса. Она положительная. Процесс идет в правильном направлении, у нас сейчас с КНР есть несколько крупных проектов, которые выстрелят в ближайшее время».



Кстати, губернатор китайской провинции Хэйлунцзян Лу Хао в своем выступлении отметил, что в планах властей провинции — всемерно развивать сотрудничество с регионами Дальнего Востока, способствовать наращиванию китайских инвестиций в эти территории.



«Мы знаем обо всех новых мерах по развитию Дальнего Востока, это и ТОСЭРы, и Свободные порты, и программа “Дальневосточный гектар”. Мы видим, что правительство РФ уверенно взяло долгосрочный курс на развитие Дальнего Востока, и мы готовы усиливать сотрудничество с соседними регионами, это пойдет на пользу экономикам России и КНР, мы можем даже наладить выход совместной продукции на рынки третьих стран».



Глава минвостокразвития Александр Галушка подтвердил, что Дальний Восток остается стратегическим приоритетом в российской региональной политике.



«Мы в ближайшее время будем принимать новые законы для ускоренного развития Дальнего Востока, будем снимать все барьеры, которые мешают бизнесу в регионе, обязательно доведем все начатое до конца, — сказал он. — Наша сверхзадача — чтобы у инвесторов здесь вообще не осталось проблем, кроме, разве что, фотографов, которые мешают им выступать».