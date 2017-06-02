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05:34 (мск), источник: Baikal-info.ru

С. Левченко участвует в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Делегация Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левченко принимает участие в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 2 июня 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, в рамках форума глава региона заключит соглашение о сотрудничестве по вопросам экспортной деятельности с гендиректором АО «Российский экспортный центр» Петром Фрадковым. Планируется также подписать план по реализации соглашения между Приангарьем и Татарстаном о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах на 2017−2020 годы.

Сергей Левченко планирует встретиться с председателем правления ПАО «Почта Банк» Дмитрием Руденко, президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Овсеевским. Кроме того, губернатор Иркутской области примет участие в круглом столе по теме «Регионы России: взгляд инвестора» и посетит АО «Петербургский тракторный завод».

Справка. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За двадцать лет форум стал значимой мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Президент РФ Владимир Путин выступит на форуме 2 июня.

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