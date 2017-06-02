С. Левченко участвует в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге
Делегация Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левченко принимает участие в международном экономическом форуме в
Делегация Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левченко принимает участие в международном экономическом форуме в
Как сообщает 2 июня 2017 года
Сергей Левченко планирует встретиться с председателем правления ПАО «Почта Банк» Дмитрием Руденко, президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Овсеевским. Кроме того, губернатор Иркутской области примет участие в круглом столе по теме «Регионы России: взгляд инвестора» и посетит АО «Петербургский тракторный завод».
Справка. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За двадцать лет форум стал значимой мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Президент РФ Владимир Путин выступит на форуме 2 июня.